Стоят на боевом дежурстве: Буданов рассказал, к чему Россия готовит КНДР

Военные КНДР / © Associated Press

Реклама

Северная Корея значительно наращивает свою военную силу, прежде всего, благодаря прямому сотрудничеству с Российской Федерацией и получению реального боевого опыта во время войны против Украины.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает «Общественное Радио».

«Обострение — это ухудшение среды безопасности. КНДР значительно наращивает свою военную силу, прежде всего, через сотрудничество прямо с Российской Федерацией и через получение реального боевого опыта воинами. И это не может не повлиять на среду безопасности, а в конце концов для КНДР есть единственный противник, реальный противник — это Южная Корея, других там нет», — сказал Буданов.

Реклама

По его словам, в Пхеньяне прекрасно отдают себе отчет, что Россия им нужна, потому что поставляет не только технологии, но и предоставляет возможность получать реальный опыт ведения военных действий.

«Например, в Пхеньяне уже появились первые установки „Панцирь-С1“ (российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс — ред.). Они там стоят уже на боевом дежурстве, охраняют их столицу», — сообщил Буданов.

Что касается военных учений, то россияне, по словам руководителя ГУР, передают гражданам КНДР свой опыт не только на поле боя против Украины, но и помогают овладевать оружием и техникой.

«Переучивают корейский персонал. Так что скоро корейцы будут автономно работать на этой технике», — сказал он.

Реклама

О «Шахедах»-кочевниках

Также Буданов затронул тему логистических путей оружия между КНДР и РФ. В частности, рассказал о дронах.

«„Шахед“ — он, как кочевник какой-то — перешел в Российскую Федерацию, а теперь из Российской Федерации под названием „не Шахед“ перешел в Корейскую Народно-Демократическую Республику», — рассказал руководитель ГУР.

Буданов отметил, что эти страны «работают быстро» и обмениваются уже не дронами, а технологиями и оборудованием, а также налаживают производство.

«Из РФ в КНДР они не „Шахеды“ передают, они передают технологии, оборудование и т.д., налаживают там производство», — сказал он.

Реклама

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также отмечал, что Россия уже почти не зависит от поставок оружия из Ирана, в частности, «Шахедов», ведь сама способна их производить.

Читайте также