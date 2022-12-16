Страны ЕС на саммите договорились увеличить поставки систем ПВО для Украины

Также Евросоюз продолжит усиливать давление на Россию
На саммите стран Евросоюза участники договорились увеличить военную поддержку Украины, в частности, нарастить поставки систем ПВО и оборудования для разминирования территории.
Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита.
В документе отмечается, что страны Евросоюза будут оставаться приверженными оказанию политической и военной поддержки Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС, которая занимается военной поддержкой Украины.
Кроме того, на саммите страны ЕС договорились продолжить работу по использованию замороженных российских активов, которые могут использоваться для восстановления Украины.
"Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС против России, в частности через девятый пакет ограничительных мер ЕС и ограничение международных цен на нефть. Европейский союз готов и дальше усиливать ограничительные меры", — говорится в документе.
Также страны ЕС договорились усиливать давление на Россию, чтобы остановить свою агрессивную войну против Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз выделил Украине макрофинансовую помощь на следующий год в размере 18 миллиардов евро.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может получить из фонда НАТО средства, назначаемые Афганистану.
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