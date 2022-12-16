Страны ЕС на саммите договорились увеличить поставки систем ПВО для Украины

Также Евросоюз продолжит усиливать давление на Россию

На саммите стран Евросоюза участники договорились увеличить военную поддержку Украины, в частности, нарастить поставки систем ПВО и оборудования для разминирования территории.

Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита.

В документе отмечается, что страны Евросоюза будут оставаться приверженными оказанию политической и военной поддержки Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС, которая занимается военной поддержкой Украины.

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Кроме того, на саммите страны ЕС договорились продолжить работу по использованию замороженных российских активов, которые могут использоваться для восстановления Украины.

"Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС против России, в частности через девятый пакет ограничительных мер ЕС и ограничение международных цен на нефть. Европейский союз готов и дальше усиливать ограничительные меры", — говорится в документе.

Также страны ЕС договорились усиливать давление на Россию, чтобы остановить свою агрессивную войну против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз выделил Украине макрофинансовую помощь на следующий год в размере 18 миллиардов евро.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может получить из фонда НАТО средства, назначаемые Афганистану.

Новости ТСН 19:30 за 15 декабря 2022 года

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