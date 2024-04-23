Страны ЕС-владельцы Patriot колеблются с передачей Украине систем ПВО: какие причины

Сообщается, что производство систем ПВО занимает много времени, поэтому европейские страны не хотят отказываться от своих Patriot и ставить себя под угрозу.

Страны Евросоюза, имеющие системы ПВО Patriot, 22 апреля не дали четкого сигнала, готовы ли передать их Украине, которая отчаянно ищет минимум семь батарей для защиты от российских воздушных атак.

Об этом сообщает AP news.

Отмечается, что только Германия предоставила одну батарею Patriot в ответ на последний запрос Украины.

На встрече глав МИД и Минобороны стран ЕС министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот сказал, что его государство "рассматривает все возможности на данный момент" и предлагает финансовую поддержку инициативе Германии для помощи Украине укрепить ее ПВО и приобрести больше дронов.

Слот также ответил на вопрос, почему Нидерланды не желают отправлять Украине некоторые из своих систем Patriot: "Мы снова изучаем, сможем ли мы исчерпать то, что у нас есть, но это будет трудно".

На прошлой неделе генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация "наметила имеющиеся возможности в Альянсе и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине". Он не назвал страны, где есть Patriot.

В публикации отмечается, что ключевым преимуществом систем Patriot для Украины, кроме эффективности, является то, что войска уже научены ими пользоваться. Но изготовление систем занимает много времени – по некоторым оценкам, до двух лет – поэтому страны не хотят отказываться от своих Patriot и ставить себя под угрозу.

Так, у Германии было 12 систем Patriot, но сейчас она отправляет три в Украину. У Польши есть две системы и она нуждается в них для собственной обороны.

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На вопрос, предоставит ли Швеция что-нибудь Украине, министр обороны Пол Йонсон ответил: "Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах". Он также сказал, что Швеция пришлет другие системы, которые могли бы "слегка снизить давление" относительно потребности в Patriot.

После того, как Палата представителей США поддержала пакет помощи Украине на 61 млрд долл., спикер Майк Джонсон сообщил о возможности дополнительных поставок американских систем ПВО.

Отвечая на вопрос о том, может ли Испания присоединиться к поставкам Patriot, глава МИД Хосе Мануэль Альбарес сказал, что его страна "примет свои решения на основе полномочий, которые она имеет в своих руках, чтобы поддержать Украину".

"Я не думаю, что мы кому-нибудь поможем, если все время слышим, что это предоставляется, когда это предоставляется и как это попадает", – сказал испанский министр.

Журналисты неоднократно спрашивали у верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, почему страны так неохотно делают шаг вперед. Боррель объяснял, что сам ЕС не владеет системами Patriot.

"Patriot находятся в столицах, и им предстоит принимать решение. Теперь все сказано, и многое нужно сделать", – высказался глава евродипломатии.

Сообщается, что НАТО отслеживает запасы оружия в его 32 странах-членах, чтобы убедиться, что государства в случае необходимости могут выполнять оборонные планы Альянса.

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Но Столтенберг заявил 19 апреля, что если опускание ниже главных принципов является "единственным способом, которым союзники по НАТО смогут обеспечить Украину оружием, необходимым для защиты, — что ж, это риск, на который мы должны пойти".

Кроме предоставления новых батарей Patriot, генсек Альянса сказал, что для стран также важно убедиться, что системы, которые они направляют, должным образом обслуживаются, имеют запчасти и много ракет-перехватчиков.

На встрече 22 апреля глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис выразил обеспокоенность возможными российскими диверсиями на объектах в Европе, которые используются для обучения украинских войск. Ведь на прошлой неделе в Германии задержали двух россиян немецкого происхождения по подозрению в шпионаже. Один из них обвиняется в согласии совершить атаки на потенциальные цели, включая военные объекты США (у них есть ряд военных баз в Германии).

"Мы являемся свидетелями очень похожих событий в нашем регионе, не только в Литве, но также в Латвии и Эстонии. Похоже, что со стороны России происходит скоординированное действие против европейских стран. Мы должны найти способ справиться с угрозой... потому что Россия воюет не только против Украины, но и против Запада", – сказал Ландсбергис.

Напомним, 18 апреля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что партнеры по НАТО могут предоставить Украине дополнительные шесть систем ПВО Patriot. Германия уже передала Киеву одну свою систему.

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