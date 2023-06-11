Строительство завода по производству "шахедов": Маломуж рассказал подробности активного военного сотрудничества Ирана и РФ

Идет активное военное сотрудничество Ирана и России. А это является угрозой для глобальной безопасности, поскольку Москва предоставляет Тегерану самолеты Су-35 и другие мощные боевые средства.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Итак, Иран нарушает достигнутые соглашения, но его радикальные структуры настроены на активное сотрудничество с РФ, которое будет продолжаться и дальше. А это означает снабжение дронов, комплектование, снабжение очень большого количества (до 1 млн боеприпасов) в Каспийском море, определенная часть уже есть на фронте.

"Более стационарная глобальная тема — строительство завода по производству "шахедов". Они уже давно это обсудили: Путин и Хаменеи (духовный лидер Ирана Али Хаменеи — ред.), а затем Патрушев с руководством Ирана около четырех месяцев назад. И уже эти технологии начинают поставлять России.Будут на базе в Татарстане проводить строительство завода и увеличивать производство этих беспилотников... На сегодняшний день примерно 1 200 "Шахедов" поступило.И мы это чувствуем практически ежедневно, в некоторых районах — и днем и ночью.Если они построят, это будет плюс 2 тыс. в течение года, а может быть, и больше", — сказал Маломуж.

По его мнению, сейчас весь цивилизованный мир, прежде всего США, Британия и ЕС должны заставить Иран отказаться от этих планов, поскольку военное сотрудничество Тегерана и Москвы угрожает не только Украине.

Израиля, соседям Ирана, всем арабским странам, которые производят нефть и газ, а это для мира — глобальная безопасность. Поэтому, я думаю, заинтересованность будет больше, чтобы предупредить такие действия и не допустить размещения завода на территории РФ. Более того, я думаю, что пока они будут строить, мы будем достигать очень активных успехов на поле боя, и уже будет не до завода и не до "Шахедов", — добавил Николай Маломуж.

Добавим, что ТСН закупила беспилотники за донаты от своих зрителей, среди которых учащиеся и учителя целой школы. Благодаря зрителям 1+1, собрано почти 1,5 млн гривен на квадрокоптеры для бригады "Рыцарей Зимнего похода", которые вьются на Бахмутском направлении.

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