Как Су-57 стал главным провалом российской авиации

Су-57 в России. / © Creative Commons

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Российский истребитель пятого поколения Су-57, известный по классификации НАТО как Felon, должен был стать ответом России на американские F-22 и F-35. Однако на практике самолет до сих пор не оправдал ожиданий, и эксперты все чаще называют его одним словом: неудача.

Об этом пишет издание 19FortyFive.

От амбициозной мечты к техническим трудностям

Разработка Су-57 стартовала еще в начале 2000-х как часть проекта ПАК ФА, который должен был заменить старые советские самолеты. Прототип Т-50 впервые поднялся в небо в 2010 году. Однако проект быстро столкнулся с техническими проблемами, санкциями, нехваткой средств и сложностями с серийным производством.

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Несмотря на оптимистичные заявления, серийные поставки затянулись. Только в 2019 году первый Су-57 был передан российским ВВС, а в 2022 году — 12 единиц. Реальное количество боевых машин остается неизвестным, и есть сомнения, что их в строю больше двух десятков.

Стелс или "маскировка"?

Су-57 имеет обтекаемый дизайн, внутренние отсеки для вооружения, АФАР-радар, инфракрасные датчики и двигатели с вектором тяги. Но эксперты скептически оценивают его реальные стелс-возможности: используемые технологии композитов и покрытий считаются устаревшими по сравнению с F-35.

К преимуществам самолета можно отнести маневренность - "Кобра" Пугачева и "кульбит" ему по силам, но это важно лишь в ближнем бою, который в современных войнах случается не часто.

Су-57 Felon: вооружение, проблемы с производством и боевое применение

Российский Су-57 имеет широкий набор вооружений: ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", противокорабельные ракеты, высокоточные бомбы и 30-мм пушка ГШ-30-1. Основное вооружение размещается во внутренних отсеках, но также есть возможность наружного подвеса для более тяжелого вооружения. Самолет рассчитан на выполнение разнообразных миссий – от превосходства в воздухе до разведки и радиоэлектронной борьбы.

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Его конструкция снижает эффективную площадь рассеяния, позволяя работать в условиях противовоздушной обороны противника. В то же время эксперты не уверены в реальных "стелс" возможностях самолета.

Наибольшие вызовы программы – в производстве. Россия не имела технической базы для массового производства истребителей пятого поколения, и темпы производства Су-57 остаются низкими. Проблемы усугубляют сложные и дорогостоящие в производстве двигатели и ограничения, наложенные международными санкциями. Даже в период активной войны Россия способна поставить всего несколько единиц в год.

Хотя Су-57 считается самолетом пятого поколения, его боевое использование ограничено. В 2018 году несколько единиц были опробованы в Сирии, где, по данным РФ, они выполняли удары по целям. Отдельные источники сообщают, что самолет применялся и во время войны против Украины, но подтверждения заявлений о сбитых целях отсутствует. Самым громким эпизодом остается якобы уничтожение беспилотника S-70 недалеко от линии фронта, однако эта информация тоже не подтверждена независимо.

Западные обозреватели нередко подвергают сомнению, можно ли вообще называть Су-57 настоящим истребителем пятого поколения. Несмотря на технические ограничения, самолет остается одним из самых продвинутых в российских ВВС. Но реальная угроза от него будет зависеть от того, насколько Россия сможет развернуть его серийное производство, а пока это скорее единичная демонстрация технологий, а не серьезный фактор на поле боя.

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Почему Felon пока не изменил правила игры

Несмотря на десятилетия разработки, Су-57 так и не стал грозным технологическим ответом Запада. Его массовое производство не налажено, боевое применение ограничено, а обещания — преимущественно громкие. Именно поэтому многие военные обозреватели уже открыто называют его не Felon, а Fail-on.

Ранее мы рассказывали, что известно о Су-47 и почему Россия построила только один такой экспериментальный истребитель.