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Свитан назвал зенитный комплекс россиян, плохо противодействующий баллистическим ракетам

Свитан назвал зенитный комплекс россиян, плохо противодействующий баллистическим ракетам

Коллаж ТСН.ua. По словам военного эксперта Романа Свитана, благодаря успешным действиям ВСУ удается обезвредить военный потенциал России

Военный эксперт отметил, что мощность комплекса С-400 зависит от ракет, у которых увеличен радиус действия.

Украинские ракетчики поразили достаточно дорогую и важную цель в районе Моспино Донецкой области. Речь идет о зенитном ракетном комплексе С-400, плохо противодействующем баллистическим ракетам.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу" о зенитном комплексе россиян подробнее.

Эксперт отметил, что комплексы С-400 и С-300 почти идентичны, единственное отличие – это дальность перехвата целей и ракеты.

По словам Свитана, комплекс С-400 плохо противодействует баллистическим ракетам. В условиях отсутствия информации о траектории полета, которую иногда передает система дальнего радиолокационного обнаружения, С-400 не успевает вычислить точку соприкосновения с баллистической ракетой.

"Силы обороны недавно разрушили несколько таких радиолокационных систем врага", – напомнил Свитан.

Он пояснил, что ракеты комплекса С-400 не летят по цели, а двигаются по траектории, которую определяет вычислительный комплекс.

"Да благодаря успешным действиям ВСУ удается обезвредить военный потенциал России", — добавил Свитан.

Напомним, что удар украинских ракетчиков был зафиксирован местными жителями, которые идентифицировали также кассетные суббоеприпасы от ATACMS, сообщали специалисты Defense Express.

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