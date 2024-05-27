Свитан назвал зенитный комплекс россиян, плохо противодействующий баллистическим ракетам

Военный эксперт отметил, что мощность комплекса С-400 зависит от ракет, у которых увеличен радиус действия.

Украинские ракетчики поразили достаточно дорогую и важную цель в районе Моспино Донецкой области. Речь идет о зенитном ракетном комплексе С-400, плохо противодействующем баллистическим ракетам.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу" о зенитном комплексе россиян подробнее.

Эксперт отметил, что комплексы С-400 и С-300 почти идентичны, единственное отличие – это дальность перехвата целей и ракеты.

По словам Свитана, комплекс С-400 плохо противодействует баллистическим ракетам. В условиях отсутствия информации о траектории полета, которую иногда передает система дальнего радиолокационного обнаружения, С-400 не успевает вычислить точку соприкосновения с баллистической ракетой.

"Силы обороны недавно разрушили несколько таких радиолокационных систем врага", – напомнил Свитан.

Он пояснил, что ракеты комплекса С-400 не летят по цели, а двигаются по траектории, которую определяет вычислительный комплекс.

"Да благодаря успешным действиям ВСУ удается обезвредить военный потенциал России", — добавил Свитан.

Напомним, что удар украинских ракетчиков был зафиксирован местными жителями, которые идентифицировали также кассетные суббоеприпасы от ATACMS, сообщали специалисты Defense Express.

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