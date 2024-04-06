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Сырский и Умеров обсудили с Остином системы ПВО и ракеты для Украины

Сырский и Умеров обсудили с Остином системы ПВО и ракеты для Украины

Работа ПВО в Киеве после атаки оккупантов / Фото: Associated Press

Главнокомандующий ВСУ, министры обороны Украины и США провели телефонный разговор.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

"После того, как мы подробно проинформировали министра обороны о текущей ситуации и недавних атаках России на украинские города и гражданскую инфраструктуру, были обсуждены среднесрочные и неотложные потребности Украины, в частности увеличение систем ПВО и ракет", — рассказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский также поблагодарил Остина за четкую и последовательную поддержку Украины и ВСУ.

Напомним, Сырский анонсировал обновление Генштаба.

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