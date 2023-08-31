Там достаточно серьезная номенклатура: военный эксперт ответил, предоставит ли КНДР артиллерийские боеприпасы РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что Северной Корее есть чем помочь России, в частности, боеприпасами 152-го и 122-го калибра. Однако предоставит ли КНДР эти артиллерийские боеприпасы РФ, пока остается под вопросом.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"О том, что Северная Корея что-то может отправить в Россию, я уже слышу с 2022-го года, когда у россиян только начали появляться проблемы с боеприпасами. Что-то мы их так и не видели, ни разу. Даже после визита Сергея Шойгу в Северной Кореи мы не увидели каких-либо эшелонов через мост Дружбы именно в Россию", — заявил он.

Коваленко высказался скептически по поводу информации о предоставлении военной помощи России. В то же время он заявил, что Северной Корее действительно есть чем помочь стране-агрессорке.

"Там достаточно серьезная номенклатура боеприпасов 152 калибра, 122 калибра. Я не исключаю, что поднимался вопрос об утилизации северокорейских боеприпасов, которые уже непригодны к использованию. И Россия некоторое время назад пыталась предоставить свою территорию для утилизации... Но мы понимаем, что это означает — это значит, что эти боеприпасы будут идти на войну с Украиной. Это понимают и в Северной Корее. Вижу, что Ким Чен Ын как-то не очень торопится оказывать помощь российским братьям", — добавил он.

Тем временем западные СМИ сообщили, что глава Кремля Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ин готовятся заключить соглашение о поставках боеприпасов. Во всяком случае, переговоры между Россией и Северной Кореей активно продвигаются к возможному соглашению.

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