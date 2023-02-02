Танк за франк: в Швейцарии составляют планы, как Leopard могут "попасть" в ВСУ

Швейцария хранит 96 танков Leopard 2A4 (Pz 87), которые были законсервированы почти десять лет назад "в бункере в горах" и которые можно восстановить для дальнейшего использования.

Швейцария, которая на протяжении 11 месяцев сохраняла нейтралитет касательно реэкспорта оружия в Украину, позволила другим странам поставлять Украине оружие производства Швейцарии.

Об этом говорится в Bloomberg.

"Война изменила тон дискуссии в Швейцарии", — говорит Майя Риникер, член парламента от центристской и пробизнес партии FDP, представившей предложение отдать танки.

Она добавила, что ее правительство не может отказаться от нейтралитета, а также передачи танков Leopard.

В то же время Риникер уверена, что нужно поговорить о возможностях для поддержки стран, "отстаивающих те же демократические ценности, что и Швейцария".

В настоящее время в Швейцарии ведутся активные дискуссии о том, как эта страна может помочь ВСУ получить больше танков Leopard. Несмотря на то, что страна не может отказаться от своего нейтралитета, ее политики составили план, как именно эти танки могут попасть в ВСУ.

"Продать списанные танки другим странам Европы: Польше, Чехии и Словакии, которые, в свою очередь, поставят уже собственные танки Украине. Танки продадут за один символический франк, но при одном условии – что именно швейцарские Leopard 2 никогда не будут реэкспортированы в Украину", – предложила Майя Риникер.

Ее предложение было отклонено в первом чтении еще на прошлой неделе, однако Риникер планирует вынести его на повторное голосование весной.

В то же время говорить о содействии Швейцарии в передаче танков Leopard 2 Украине еще рано, сообщает источник.

После официального заявления Германии несколько других стран уже заявили о намерениях передать Украине Leopard 2.

По официальному решению Германии передать Украине танки Leopard.

А с 6 февраля украинские военные уже начнут проходить обучение на танках Leopard 2.

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