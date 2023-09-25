Танки Abrams уже в Украине: что это за машины, какие у них преимущества и зачем они ВСУ

По оценкам официальных лиц Украины и стран-партнеров, Abrams будут иметь решающее значение для получения преимущества на поле боя.
Первые американские танки Abrams уже прибыли в Украину – это подтвердил президент Владимир Зеленский. Эти машины – одни из самых мощных в мире, живучие в бою и стреляющие быстро и точно. Ожидается, что Abrams помогут ВСУ прорвать крепкую оборону российских войск.
Что известно о танках Abrams и какие от них преимущества для Украины – читайте на ТСН.ua.
Танк "Абрамс" – вес
Боевая масса танка Abrams в версии М1А1 составляет 63,5 т. Экипаж танка – 4 человека (командир, наводчик, зарядчик, механик-водитель).
На танке установлена многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная сеткой из обедненного урана. Главное вооружение танка – 120-миллиметровая гладкоствольная пушка М256 (производитель – Rheinmetall). Второстепенным вооружением являются два пулемета калибра 7,62 мм и 12,7 мм. На машине установлена современная система управления огнем Hughes Aircraft и (с 2021 года) израильская система активной защиты Trophy AP.
Abrams М1А1 имеет многотопливный газотурбинный двигатель Lycoming Textron AGT 1500C. Благодаря ему машина способна развивать скорость 72 км по шоссе и 48 км по бездорожью. На танке установлена торсионная подвеска High-Hardness-Steel Torsion Bars W/Rotary Shock Absorbers.
"Абрамс" – дальность стрельбы
Если речь идет о танках Abrams M1A1 SA, на которых обучались украинские военные, то они оборудованы 120-миллиметровыми гладкоствольными пушками M256 с боекомплектом в 40 выстрелов. Эффективная дальность стрельбы пушки стандартным боеприпасом – 3 км. Пушка способна вести огонь как обычными подкалиберными и кумулятивными снарядами, так и специальными бетонобойными и картечными снарядами.
Abrams имеет подкалиберный боеприпас M829, который в модификации А3 обладает способностью пробивать не менее 700 мм брони на расстоянии 2 км.
Почему Украина хочет танки "Абрамс"
Ожидается, что танки Abrams помогут Силам обороны Украины прорвать крепкую оборону российских войск. Они предназначены для борьбы с другими танками и прорыва вражеских линий обороны. Гусеницы этих машин созданы для передвижения по открытой местности, похожей на ландшафт на востоке Украины.
По оценкам официальных лиц Украины и стран-партнеров, Abrams будет иметь решающее значение для получения преимущества на поле боя. Военные стран-партнеров тренировали украинских защитников на этих танках выполнять маневры общевойсковых соединений против российских войск, окопавшихся вдоль линии фронта на востоке государства.
"Танки очень важны как для обороны, так и для нападения. Модернизированные современные танки, сопровождающая их подготовка, умение их использовать будут иметь фундаментальное значение для успеха Украины", – заявлял в июне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первая партия танков Abrams прибыла в Украину!
Преимущества танка "Абрамс"
Abrams – основной боевой танк США, состоящий на вооружении с 1980 года. Он считается одним из самых мощных в мире. Это высокозащищенная машина, стреляющая быстро и точно.
Танк очень живучий в бою, ведь весь боекомплект расположен за пределами башни в специальной задней нише. Она отделена от башни огнеупорной бронированной дверцей, и в случае поражения боезапаса энергия взрыва идет вверх – там установлены специальные панели, которые выбиваются под давлением. Вместе с хорошей многослойной броней со вставками из различных композитных материалов это делает Abrams одним из самых защищенных танков в мире.
Также среди преимуществ Abrams – способность сблизиться с вражескими танками, позициями войск и другими целями, нанести по ним поражение своей пушкой и пулеметами, а затем на большой скорости отъехать.
Эффективная дальность стрельбы пушки танка Abrams сопоставима с возможностями распиаренного российского танка Т-90М "Прорыв". В то же время, у российских танков Т-72Б3 и Т-80 этот показатель хуже.
Заметим, что Abrams был разработан именно для противодействия советским Т-72 и обладают более совершенной системой управления огнем. Она позволяет быстрее выявить цель и дает больше шансов поразить цель из первого выстрела. Благодаря более мощному двигателю Abrams имеет лучший разгон и маневренность, чем Т-72. Также у российских танков худшая оптика и система ночного видения.
Сколько танков "Абрамс" в США
По состоянию на 2022 год американская армия имела на вооружении 2645 танков Abrams разных модификаций. Еще около 3450 этих танков находились на хранении.
По данным издания Politico, в настоящее время в США работает только один танковый завод в городе Лима (штат Огайо). Это госпредприятие в управлении компании General Dynamics. И его мощности позволяют производить 12 танков в месяц.
Где воевали танки "Абрамс"
Боевое крещение танки Abrams успешно прошли в боях во время войны в Персидском заливе в начале 90-х годов, известной как операция "Буря в пустыне". Там эти машины получили широкое одобрение от командиров, экипажей и технического персонала за убийственную силу, стойкость к вражескому огню и скорость.
Танки Abrams также помогли войскам США победить иракские силы во время вторжения в Ирак в 2003 году. Эти машины поддерживали рейды и другие операции в Фаллудже и других местах.
Abrams использовались и в Афганистане, где бронетанковая рота морской пехоты была развернута в 2011 году. Эта рота получила только одно ранение во время боевых действий, несмотря на 19 подрывов на самодельных взрывчатках.
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