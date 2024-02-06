Танки, БМП, ПВО и не только: Rheinmetall озвучил запланированную помощь Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall единственный оборонный подрядчик, способный поставлять украинским военным большое количество новых боеприпасов среднего и большого калибра. Украина в ближайшие годы получит поставки танков, БМП, артиллерийских боеприпасов и не только.

О том, какую помощь получила и получит Украина, говорится на странице Rheinmetall.

Что уже получила Украина:

"Rheinmetall теперь единственный оборонный подрядчик, способный поставлять украинским военным большое количество новых боеприпасов среднего и большого калибра", — говорится в заявлении.

Речь идет о снарядах для:

20-мм для боевой машины пехоты Marder;

40-мм боеприпас;

105-мм для танка Leopard 1;

120-мм танковые боеприпасы для "Леопарда 2".

Концерн остается большим стратегическим партнером по поставке 155-мм артиллерийских боеприпасов.

"Уже поставлено несколько десятков тысяч снарядов. К концу 2023 года также было изготовлено и поставлено 40 000 из 300 000 боеприпасов 35-мм к зениткам "Гепард"", — говорится в сообщении.

Планируемые поставки боеприпасов

В 2024 году Украина получит еще десятки тысяч боеприпасов 155-мм. В декабре 2023 года правительство Германии также разместило заказ в Rheinmetall на поставку нескольких десятков тысяч снарядов 2025 года.

"Еще одно государство-член НАТО поручило компании Rheinmetall поставить Украине большое количество 155 боеприпасов. Снаряды будут произведены испанской компанией Rheinmetall Expal Munitions, их должны поставить в 2025 году", — говорят в компании.

Танки для Украины

Компания также заключила контракт с Украиной по поставке 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пять бронированных эвакуационных машин и два танка Leopard 1 для автошколы.

"По поручению правительств Нидерландов и Дании компания Rheinmetall поставит 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Два таких боевых танка уже доставлены для обучения украинских вооруженных сил. Остальные танки будут переданы в этом году", — пишет Rheinmetall.

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Системы ПВО

Украина получит также современную систему Skynex от Rheinmetall. Она предназначена для операций на очень близких дистанциях, где управляемые ракеты неэффективны.

"Использование программируемых боеприпасов воздушного взрыва калибра 35 мм Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле сопоставимых систем на базе управляемых ракет", — указано в сообщении.

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Впервые система Skynex была передана украинским вооруженным силам. Поставки систем Skynex продолжатся в течение 2024 года.

Кроме того, в долгосрочной перспективе Украине понадобится помощь в восстановлении собственной оборонной промышленности и переориентации производства на западные стандарты.

Напомним, гендиректор Rheinmetall Italia Алессандро Эрколан заявил, что в конце 2023 года Украине была передана первая батарея ЗРК Skynex. Эта новость вызвала удивление аналитиков, ведь она не совпадает с планами военных поставок.

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