Танки, стволы, боеприпасы: эксразведчик посчитал оружие, поставляемое россиянам на фронт

Российские захватчики получают 50% всех боеприпасов от Северной Кореи, сами ежегодно производят в год около 200-300 танков на имеющейся базе, что свидетельствует о неэффективности вооружения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Какое сейчас соотношение артиллерийских снарядов на фронте

Николай Маломуж объяснил, что ранее россияне всегда имели преимущество перед ВСУ в боеприпасах: соотношение артиллерийских снарядов на фронте составляло 1 к 10, 1 к 15, сейчас — 1 к 3, а по некоторым секторам фронта оно уже практически сравнялось, что может свидетельствовать о существенный дефицит боеприпасов в России.

"По разведданным, примерно 50% боеприпасов, особенно снарядов, поступает из Северной Кореи, 10-12% — из Ирана, ну и соответственно 1 200 баллистических ракет — это также Северная Корея…" — рассказал эксперт.

Он отметил, что Иран сейчас прекратит поставки РФ, потому что находится в самом тяжелом положении.

"Поэтому фиксируем то, что ВПК России не успевает поставлять и активно поддерживать направления боеприпасов — только в тех секторах, где ведутся горячие бои", — сказал генерал.

Что у россиян с техникой

По информации Маломужа, Россия уже не восстанавливает технику. ВСУ уничтожили 75% танков, которые враг восстановил из старых запасов. Сейчас ВПК РФ производит около 200-300 танков на имеющейся базе в год, что не является эффективным.

“Это неэффективное вооружение, но в любом случае оно воюет. Бронетанковая техника — уже дефицит… На фронтах они пытаются использовать как можно реже, больше использовать, конечно, живую силу по всем направлениям», — сказал он.

Артиллерия РФ: производство стволов ограничено

По словам Маломужа, применение огневых средств ракетных, зенитно-ракетных, артиллерии и бронетанки у россиян ограничивается.

"В настоящее время около 30% уже потеряно, и, соответственно, пополнения нет... Сейчас больше живая сила", — пояснил он.

А вот удары авиации (у россиян еще есть 300-350 самолетов), а также беспилотные летательные аппараты, которые они производят также в больших количествах — до миллиона, как сказал Путин, в год действительно проблема.

"Удары и по войскам, и каждую ночь и ежедневно по всей территории Украины", — добавил генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Торецкая в Донецкой области, где армия РФ активно штурмует, пытаясь вытеснить украинских военных с позиций, бои за отдельные участки могут продолжаться до месяца.

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