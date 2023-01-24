"Танки точно будут, танков будет достаточно": Подоляк объяснил, что на самом деле останавливало Германию

Германия позволит другим государствам и сама передаст Украине современные боевые танки Leopard в количестве не десятков, а сотен единиц.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Танки точно будут. В любом случае. Танков будет достаточно. Сегодня практически все под эгидой президента занимаются переговорами на разных площадках. Сегодня есть четкое понимание практически всеми руководителями наших разных стран-партнеров, что танки нужно передать Украине. Это не вопрос десятков, а – сотен. Это вопрос логистики, каких-то корректных юридических моментов, чтобы мы получили приоритетно танк Leopard", – рассказал советник главы ОП.

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"Танки будут, Германия примет соответствующие решения. Страны четко фиксируют свою позицию. Сегодня, кстати, Столтенберг сказал, что Германия даст согласие на поставку танков и будет сама это делать. Это вопрос нескольких дней", — добавил Подоляк.

Он также объяснил, почему Германия действует нерешительно в вопросе с танками для Украины. Здесь речь не идет о страхе перед Россией.

"Для Германии это очень сложный внутренний вопрос, потому что они еще не могут понять историчность этого момента. К сожалению, у них есть очень темное пятно в истории — Вторая мировая война, и есть негативный образ в истории. И после этого они отказались от роли европейского лидера. А ведь история очень капризна и делает странные вещи. Она сегодня дает Германии этот шанс закрыть негативную страницу своей истории положительной, стать не страной, которая разрушила свободу в Европе в середине 20 века, а стать страной, которая в начале 21-го защитила свободу. Для этого нужно изменить внутреннее чувство – почему ты это должен сделать", – объяснил советник руководителя президентского офиса.

Он отметил, что сделать это очень трудно, "ведь это ломает все, чем они жили и занимались последние 70 или 80 лет".

По словам Подоляка, еще одна составляющая нерешительности Германии с танками для Украины – российское лобби, которое было очень мощно сконцентрировано в ФРГ.

"Германия давала возможность совместные бизнесы делать, формировать монополии, вкладываться в культурное и информационное пространство. Более того, забирали многих представителей немецкой политической элиты в качестве членов наблюдательных советов крупных российских компаний. Германия в 2007-м совершила ключевую свою, роковую ошибку: она сказала, что Россия – это неотъемлемая часть Европы, Россию нужно интегрировать в Европу, с Россией нужно очень и очень дружить. Сегодня они не могут понять, что это довоенное время истекло", – рассказал советник главы ОП.

Он убежден, что все барьеры Германией будут поломаны и у Украины появится с ней эффективное партнерство, это будет антипутинская коалиция.

Напомним, немецкое издание Spiegel сообщило 24 января, что федеральное правительство Германии согласилось предоставить другим странам разрешение на экспорт танков Leopard 2 в Украину. Официально власти ФРГ пока это не комментировали.

Ранее западные СМИ со ссылкой на украинского чиновника сообщили, что уже 20 стран согласились передать Украине около 100 танков Leopard 2, если немецкое правительство на это согласится.

Президент Финляндии Саули Нииносте сообщил 24 января, что его государство обсуждает возможность создания мощного подразделения танков Leopard в Европе для Украины.

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