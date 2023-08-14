ТAURUS — ракеты, которые наносят высокоточные удары на расстоянии 500 км и пробивают бетон

Уже несколько месяцев идет дискуссия о передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus.

7 августа постоянный заместитель председателя Комитета ВР, представитель Украины в НАТО Егор Чернев сообщил, что якобы "ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи ракет Taurus Украине". "Ждем официального решения", — добавил Егор Чернев. Возможно, ракеты Taurus станут частью нового пакета помощи для ВСУ от Германии на сумму 2,7 миллиарда евро.

В то же время, как сообщает Bild Берлин, опасается передавать эти ракеты из-за того, что Киев может атаковать ими территорию РФ.

Что известно о дальнобойных крылатых ракетах Taurus, как дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут помочь украинским защитникам на фронте, каковы технические характеристики этого оружия.

Крылатые ракеты Taurus: что известно об этих ракетах, для чего они предназначены

Ракета Turus является авиационной крылатой ракетой класса воздух-земля. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. Форма боевой части ракеты разработана для пробивки бетона и тяжелых пород грунта.

Полное название ракеты – KEPD-150/350 TAURUS. Эксперты утверждают, что эти ракеты являются аналогом британо-французской разработки Storm Shadow/SCALP-EG, однако в отличие от нее имеет лишь один вариант дальности – более 500 километров.

Визуально Taurus также похожа на Storm Shadow — над корпусом расположено раскрывающееся крыло, хвостовое оперение имеет элементы управления. Корпус ракеты покрыт радиопоглощающим материалом, препятствующим радиолокационному обнаружению врагом.

Характеристики крылатой ракеты TAURUS KEPD 350/150

Базовые ракеты Taurus оснащены тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, расположенный в высокопрочном корпусе.

Носители – Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen, в Украине – неизвестно.

Двигатель – турбореактивный.

Комбинированная система управления – по контуру рельефа местности, электронно-оптическая корреляционная, тепловизионная головка самонаведения.

Длина – 5100 миллиметров.

Ширина – 1080 миллиметров.

Размах крыла – 2064 миллиметра.

Масса с топливом – 1360 килограммов.

Максимальная дальность – 500 километров.

Скорость полета – до 1163 километров в час.

Ракеты TAURUS KEPD 350/150

Какие преимущества TAURUS KEPD 350/150

Taurus представляет собой автономную дальнобойную систему с комбинированной системой наведения, которая может лететь на разных высотах, реагировать на изменения рельефа.

Комбинированная система наведения состоит из трех подсистем – навигации основанной на изображении, навигации по эталону ландшафта, глобальной системы позиционирования. Использование такой системы наводки позволяет ракете летать на большие расстояния без поддержки GPS. Высокая точность наводки обеспечивается автономной инерционной навигационной системой.

состоит из трех подсистем – навигации основанной на изображении, навигации по эталону ландшафта, глобальной системы позиционирования. Использование такой системы наводки позволяет ракете летать на большие расстояния без поддержки GPS. Высокая точность наводки обеспечивается автономной инерционной навигационной системой. На ракете установлен турбореактивный двигатель Williams International P8300-15.

Радиус действия в 500 километров позволяет наносить удары с безопасных дистанций вне зоны поражения российского ПВО.

позволяет наносить удары с безопасных дистанций вне зоны поражения российского ПВО. Бетонобойная модификация этой ракеты помогает пробивать укрепленные бункеры, командные пункты, склады боеприпасов.

В то же время модификация ракеты с уменьшенным объемом боеголовки увеличивает дальность полета.

Также особенная система подрыва боевой части ракеты, которая может программироваться на воздушный или подземный подрыв. Боевая часть проникающего типа может уничтожать укрепленные объекты. Мощную проникающую боевую часть ракеты MEPHISTO можно запрограммировать на подрыв даже на конкретном этаже помещения.

которая может программироваться на воздушный или подземный подрыв. Боевая часть проникающего типа может Мощную проникающую боевую часть ракеты MEPHISTO можно даже на конкретном этаже помещения. Как утверждают эксперты, Taurus может быть эффективным оружием для разрушения мостов . У ракеты фактически две боеголовки – первая взрывается, устраняя мощное препятствие на пути, например, дорожное полотно на мосту, активируя вторую боеголовку, которая наносит точный основной удар, например, уже по опоре моста.

. У ракеты фактически две боеголовки – первая взрывается, устраняя мощное препятствие на пути, например, дорожное полотно на мосту, активируя вторую боеголовку, которая наносит точный основной удар, например, уже по опоре моста. Стелс-технологии делают ракету не заметной для враждебных систем ПРО, позволяющих лететь без поддержки GPS и систем спутникового наведения.

Какая стоимость ракеты Taurus

Рыночная стоимость одной ракеты Taurus по предварительным данным составляет около 1,2 миллиона долларов.

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