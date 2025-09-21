Тайны морской "Толоки": что умеют новые подводные дроны украинской разработки

Толока / © Defense Express

На выставке Defense Tech Valley 2025 во Львове впервые публично продемонстрировали самый большой морской дрон из семейства Toloka. Разработчик показал не только монструозный аппарат — в линейке представлены, по меньшей мере, три подводных беспилотных аппарата разного класса: TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (Toloka 400) и крупнейший TLK-1000 (Toloka 1000). На выставке разработчики рассказали о назначении, тактико-технических характеристиках и возможных применениях каждого из них.

Об этом рассказывает Defense Express.

По словам представителей компании, Toloka специализируется на создании передовых беспилотных подводных аппаратов (UUV), предназначенных для противоминных операций, акустической разведки и детального картографирования морского дна. Компания подчеркивает, что ее дроны могут самостоятельно выявлять, классифицировать и нейтрализовать подводные мины, а также производить разведку и ретрансляцию связи, что повышает безопасность и эффективность морских операций.

TLK-200 – компактный ударно-разведывательный аппарат

Толока. / © Defense Express

TLK-200 позиционируется как компактный электрический автономный подводный аппарат для миссий на ограниченных дистанциях. Его характеристики, которые привели разработчики:

дальность действия – до 100 км;

полезная нагрузка – до 15 кг (включая взрывчатые или другие грузы);

автономность – до 15 дней;

рабочая глубина – до 300 м;

размеры: диаметр корпуса ≈ 200 мм, длина ≈ 2,9 м;

силовая установка – электрическая с двумя электродвигателями;

навигация - GNSS + AI-INS;

каналы наведения – оптическая камера или тепловизор, наведение по источнику радиочастотного излучения;

связь – спутниковая радиосвязь с FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) для безопасной коммуникации с поверхностью.

Типичные задачи TLK-200: разведка, минирование, ударные миссии на ближних дистанциях, обеспечение радиорелейной связи.

TLK-400 — средний класс с большой полезной нагрузкой

Толока / © Defense Express

Toloka 400 – аппарат средней дальности с гибридной силовой установкой, который, по заявлению производителя, предназначен для разведки, минирования, ретрансляции сигналов и ударных миссий:

дальность деятельности – до 1 200 км;

полезная нагрузка – до 500 кг;

автономность – до 60 дней;

рабочая глубина – до 300 м;

размеры: диаметр корпуса ≈ 400 мм, длина ≈ 12 м;

силовая установка - гибридная (4 электродвигателя + ДВС);

навигация - AI-INS с DVL и GNSS;

системы наведения – тепловизор, оптическая камера, наведение по источнику радиоизлучения, пассивная и активная акустика;

коммуникации – спутниковая связь с FHSS.

TLK-400 позиционируют как платформу для более длительных и комплексных операций, требующих более значительной полезной нагрузки и автономности.

TLK-1000 - "великан" для дальней доставки и ударных миссий

Самый большой в семействе, TLK-1000, созданный для выполнения задач на большие расстояния и может нести тяжелую нагрузку:

способность транспортировать грузы до 5 тонн на расстояние до 2000 км;

автономность – до 60 дней;

рабочая глубина – до 300 м (по версии с композитным корпусом) или до 30 м (металлический корпус);

диаметр корпуса – около 1 500 мм; длина ≈ 12 м;

силовая установка - гибридная (4 электродвигателя + ДВС);

системы наведения – тепловизор, оптическая камера, наведение по источнику радиоизлучения;

навигация - GNSS, AI-INS с DVL;

аппарат оснащен "четырьмя интегрированными нейронными сетями" - оптической, тепловизионной, акустической и инерционной - для автономного планирования и выполнения задач;

возможности интеграции специального оборудования для разведки, минирования или картографирования минных полей.

По заявлению компании, TLK-1000 способен не только выполнять логистические задачи – доставка грузов – но и применяться для поражения крупных стационарных объектов или целей в районах боевых действий.

Что известно и что осталось за кадром

На выставке представители Toloka подчеркивали возможность автономной планировки миссий, широкий набор датчиков и систем наведения, а также использование FHSS для спутниковой связи.

Официальные демонстрации акцентировались на гражданских и противоминных применениях, но технические параметры аппаратов однозначно разрешают и военные сценарии использования – от разведки до ударных и транспортных задач.

Некоторые детали, в частности, конкретные характеристики навигационных алгоритмов, боевого программного обеспечения или результаты испытаний в реальных условиях, разработчики не раскрыли в деталях на публичном показе. Однако представленные технические характеристики дают понять: семейство Toloka – это серьезный набор подводных платформ разного класса, способных работать как отдельно, так и в комплексе, решая задачи от локальной разведки до длительных автономных операций на больших расстояниях.