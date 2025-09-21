- Дата публикации
Тайны морской "Толоки": что умеют новые подводные дроны украинской разработки
Компания Toloka впервые показала семейство подводных дронов: от компактного TLK-200 до великана TLK-1000, способного доставлять до 5 тонн груза. Дроны предназначены для разведки, минирования, противоминных операций и даже ударных миссий.
На выставке Defense Tech Valley 2025 во Львове впервые публично продемонстрировали самый большой морской дрон из семейства Toloka. Разработчик показал не только монструозный аппарат — в линейке представлены, по меньшей мере, три подводных беспилотных аппарата разного класса: TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (Toloka 400) и крупнейший TLK-1000 (Toloka 1000). На выставке разработчики рассказали о назначении, тактико-технических характеристиках и возможных применениях каждого из них.
Об этом рассказывает Defense Express.
По словам представителей компании, Toloka специализируется на создании передовых беспилотных подводных аппаратов (UUV), предназначенных для противоминных операций, акустической разведки и детального картографирования морского дна. Компания подчеркивает, что ее дроны могут самостоятельно выявлять, классифицировать и нейтрализовать подводные мины, а также производить разведку и ретрансляцию связи, что повышает безопасность и эффективность морских операций.
TLK-200 – компактный ударно-разведывательный аппарат
TLK-200 позиционируется как компактный электрический автономный подводный аппарат для миссий на ограниченных дистанциях. Его характеристики, которые привели разработчики:
дальность действия – до 100 км;
полезная нагрузка – до 15 кг (включая взрывчатые или другие грузы);
автономность – до 15 дней;
рабочая глубина – до 300 м;
размеры: диаметр корпуса ≈ 200 мм, длина ≈ 2,9 м;
силовая установка – электрическая с двумя электродвигателями;
навигация - GNSS + AI-INS;
каналы наведения – оптическая камера или тепловизор, наведение по источнику радиочастотного излучения;
связь – спутниковая радиосвязь с FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) для безопасной коммуникации с поверхностью.
Типичные задачи TLK-200: разведка, минирование, ударные миссии на ближних дистанциях, обеспечение радиорелейной связи.
TLK-400 — средний класс с большой полезной нагрузкой
Toloka 400 – аппарат средней дальности с гибридной силовой установкой, который, по заявлению производителя, предназначен для разведки, минирования, ретрансляции сигналов и ударных миссий:
дальность деятельности – до 1 200 км;
полезная нагрузка – до 500 кг;
автономность – до 60 дней;
рабочая глубина – до 300 м;
размеры: диаметр корпуса ≈ 400 мм, длина ≈ 12 м;
силовая установка - гибридная (4 электродвигателя + ДВС);
навигация - AI-INS с DVL и GNSS;
системы наведения – тепловизор, оптическая камера, наведение по источнику радиоизлучения, пассивная и активная акустика;
коммуникации – спутниковая связь с FHSS.
TLK-400 позиционируют как платформу для более длительных и комплексных операций, требующих более значительной полезной нагрузки и автономности.
TLK-1000 - "великан" для дальней доставки и ударных миссий
Самый большой в семействе, TLK-1000, созданный для выполнения задач на большие расстояния и может нести тяжелую нагрузку:
способность транспортировать грузы до 5 тонн на расстояние до 2000 км;
автономность – до 60 дней;
рабочая глубина – до 300 м (по версии с композитным корпусом) или до 30 м (металлический корпус);
диаметр корпуса – около 1 500 мм; длина ≈ 12 м;
силовая установка - гибридная (4 электродвигателя + ДВС);
системы наведения – тепловизор, оптическая камера, наведение по источнику радиоизлучения;
навигация - GNSS, AI-INS с DVL;
аппарат оснащен "четырьмя интегрированными нейронными сетями" - оптической, тепловизионной, акустической и инерционной - для автономного планирования и выполнения задач;
возможности интеграции специального оборудования для разведки, минирования или картографирования минных полей.
По заявлению компании, TLK-1000 способен не только выполнять логистические задачи – доставка грузов – но и применяться для поражения крупных стационарных объектов или целей в районах боевых действий.
Что известно и что осталось за кадром
На выставке представители Toloka подчеркивали возможность автономной планировки миссий, широкий набор датчиков и систем наведения, а также использование FHSS для спутниковой связи.
Официальные демонстрации акцентировались на гражданских и противоминных применениях, но технические параметры аппаратов однозначно разрешают и военные сценарии использования – от разведки до ударных и транспортных задач.
Некоторые детали, в частности, конкретные характеристики навигационных алгоритмов, боевого программного обеспечения или результаты испытаний в реальных условиях, разработчики не раскрыли в деталях на публичном показе. Однако представленные технические характеристики дают понять: семейство Toloka – это серьезный набор подводных платформ разного класса, способных работать как отдельно, так и в комплексе, решая задачи от локальной разведки до длительных автономных операций на больших расстояниях.