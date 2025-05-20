Технология, способная изменить ход войны: в Минцифры заинтриговали новой разработкой

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

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Украинские разработчики новейших оборонных технологий работают над секретным продуктом, который предоставит Силам обороны значительное преимущество на поле боя и позволит изменить ход войны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«За время полномасштабного вторжения дроны стали геймченджерами войны, а Украина одним из крупнейших defense tech-хабов мира. Беспилотники существовали и раньше, но сейчас превратились в оружие, уничтожающее российскую технику за миллионы долларов. Это называется „рынкотворческие инновации“, они появляются снизу, когда некоторые группы людей начинают использовать то, что уже существовало, но не применялось для определенных целей», — написал Федоров.

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Министр отметил, что за три года полномасштабной войны в Украине значительно выросло количество компаний, деятельность которых связана с беспилотниками. Если в начале 2022 года их было всего семь, то сейчас это мощный сектор экономики из 500 производителей и компаний-разработчиков.

«Это результат системных трансформаций — мы сформировали политики, открыли рынок и создали лучшие в мире условия для производителей. Далее масштабировали опыт на рынки РЭБ, НРК, боеприпасов и ракет.

Министр не раскрыл подробностей новейшей разработки, но отметил, что она станет «новым геймченджером технологической войны, который изменит ход боевых действий».

«И чем быстрее мы масштабируем оборонную инновацию, тем больше преимущества получим на поле боя», — подчеркнул Михаил Федоров.

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Справка: геймченджер — это инновационная идея, продукт или процедура, меняющая правила игры.

Напомним, в ВСУ появился новый отечественный беспилотный авиационный комплекс. Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации ударный дрон украинского производства «Веспа-15».