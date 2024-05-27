"Тенденция максимально отрицательная": эксперт Коваленко рассказал о рекордах использования россиянами дронов

В зоне боевых действий российские оккупационные войска (РОВ) устанавливают рекорды не только по потере своих войск и техники, но и по применению средств поражения.

Применение рекордного количества FPV-дронов в мае россиянами свидетельствует о возможности страны-агрессорки наращивать производство и закупку этой продукции и, как следствие, актуализирует вопрос применения РЭБ в зоне боевых действий с каждым днем ​​все больше и больше.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский уже публично озвучивает рекорды применения РОВ КАБ – более 3 200. Но, на рекорд идет и применение россиянами FPV- дронов", — сказал Коваленко.

За неполный май зафиксировано применение РОВ более 5 500 FPV-дронов! Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны.

Средний показатель применения FPV-дронов в РОВ, по словам Коваленко, приближается к 250 в сутки.

В начале месяца наблюдались периодические всплески, более 350, например, в сутки 2 мая и более 550 (!!!) в сутки 3 мая. Но в общем, средний показатель на уровне 250, что тоже слишком много.

Совсем недавно средний показатель применения FPV-дронов в РОВ не превышал 150 в сутки.

"Тенденция максимально негативна, что говорит о возможности России наращивать производство и закупку этой продукции и, как следствие, актуализирует вопрос применения РЭБ в зоне БД с каждым днем ​​все больше и больше. На вторую половину 2024 года россия с отстающей в применении fpv- дронов может вырваться по количеству лидеров, а к концу года средний показатель применения РОВ этих средств может достичь стабильного показателя в 400-500 единиц", — добавил он.

Напомним, государства-члены НАТО должны ускорить поставки Украине критически важного оружия, а также разрешить его использование для поражения военных объектов на территории РФ, говорится в декларации Парламентской ассамблеи НАТО, принятой на сессии в Софии (Болгария).

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