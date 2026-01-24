Сбитая ракета / © Фото из открытых источников

Реклама

Россия во время последнего обстрела Украины применила широкий спектр ракетного вооружения. Среди обломков были найдены как новейшие «экспериментальные» образцы, так и ракеты, изготовленные буквально несколько дней назад — в начале 2026 года.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

По словам чиновника, анализ обломков указывает на то, что российский военно-промышленный комплекс работает на грани возможностей, отправляя вооружение на фронт сразу с заводов.

Реклама

Сбитая ракета / © Фото из открытых источников

«На фото Х-101 2026 года уже завтра будем знать основные компоненты», — отметил Власюк.

Власюк привел список зафиксированных ракет:

Х-101 — стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. Именно среди них обнаружена партия 2026 года выпуска.

«Циркон» — противокорабельные ракеты, которые Кремль называет гиперзвуковыми. Их применение по наземным целям в Украине свидетельствует о попытках пробить систему ПВО за счет скорости.

Х-32 — глубокая модернизация старых советских ракет Х-22. Власюк подчеркнул, что это первый зафиксированный случай их применения именно по Киеву.

РМ-48У — баллистические ракеты, запущенные из зенитных комплексов С-400.

Сбитая ракета / © Фото из открытых источников

Особое внимание привлекает использование ракет РМ-48У. Фактически это переработанные ракеты-мишени, которые обычно используются на учениях для тренировки расчетов ПВО.

Использование обучающих имитаторов как боевого оружия может свидетельствовать о серьезном дефиците специализированных баллистических ракет у врага.

Реклама

«Каждый случай применения определенного типа ракет — это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично — не от хорошей жизни. Это хорошо», — резюмировал уполномоченный президента.

Напомним, что всего этой ночью всего на Украину летели 396 средств воздушного нападения. В частности, для атаки на Киев РФ использовала самолеты стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32. Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев.