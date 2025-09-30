Tomahawk для Украины: даст ли Трамп оружие

Tomahawk / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский передал Дональду Трампу предложение о так называемом «мегасоглашении» из США на 90 миллиардов долларов, а также отдельный запрос на новейшую систему вооружения, которая, по словам Зеленского, заставит Путина сесть за стол переговоров. Очевидно, речь идет о крылатых ракетах Tomahawk. Однако передача Tomahawk станет настоящей «точкой невозврата» в войне.

Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью Обозревателю.

Шамшур отмечает, что Tomahawk — это оружие, передача которого Украине ознаменовала бы принципиально новый уровень войны.

«Если США их передадут, это будет означать принципиально новый уровень войны», — отметил посол.

Однако, по мнению Шамшура, Дональд Трамп еще не готов на столь радикальный шаг. Дипломат предполагает, что публичный намек на возможную передачу Tomahawk может быть элементом переговорной игры: это давление на Путина, чтобы тот выдвинул очередную «мирную инициативу» и дал Трампу повод заявить о «дипломатическом прорыве».

Что касается самого «мегаугодия» на 90 миллиардов долларов, эксперт отмечает, что эта сумма звучит впечатляюще, но ключевой вопрос заключается в номенклатуре вооружения.

Если пакет будет включать ракеты дальнего действия и высокотехнологичное вооружение, то это действительно можно будет назвать революцией. Если же это будет очередное сочетание старых систем, громких выводов делать не стоит.

Кроме того, возникает вопрос финансирования: Где их возьмут? Скорее всего, в Европе. Но я не слышал, чтобы европейцы готовы финансировать такую программу. А без них этот план выглядит фантастически», — объяснил Шамшур.

Посол напомнил, что Дональд Трамп всегда рассматривал такую помощь через призму бизнеса и продаж: он и раньше отмечал, что «Америка не тратит ни одного доллара, мы все продаем».

«То есть для него это еще и бизнес», — подчеркнул Шамшур.

Другой вопрос — готов ли политик включить в этот пакет те системы, которые реально изменят ситуацию на фронте. Если там будут Tomahawk, это будет «совершенно другой уровень, даже серьезнее американских самолетов», — подытожил эксперт.

