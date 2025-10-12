Tomahawk для Украины: эксперт объяснил, как Киев может получить ракеты США, несмотря на дефицит пусковых установок

Ракеты Tomahawk для Украины.

Реклама

Украина может получить на вооружение американские крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на ограниченное количество штатных наземных пусковых установок (ПУ) в Вооруженных силах США.

Такое мнение высказал профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг в эфире телеканала «КИЕВ24».

Есть две батареи (для запуска Tomahawk с земли — ред.) в американской армии. Так как эти пусковые установки начали серийно производить в 2024 году. Их очень мало», — сказал он.

Реклама

В то же время Айзенберг считает, что эта ограниченность не является непреодолимым препятствием для передачи Tomahawk Украине.

Эксперт подчеркнул, что украинские инженеры уже не раз демонстрировали выдающиеся способности в сфере военно-технической адаптации. Они успешно создавали и модифицировали мобильные пусковые решения других типов иностранных ракет.

Таким образом, даже в отсутствие большого количества штатных американских ПУ, технические преграды могут быть преодолены путем разработки украинских адаптированных мобильных комплексов для запуска Tomahawk. Это открывает путь к усилению дальнобойных возможностей ВСУ.

Напомним, крылатая ракета Tomahawk обладает уникальной способностью получать до 15 потенциальных целей раньше времени и изменять точку назначения непосредственно во время полета, но для этого требуется тесное сотрудничество с США.

Реклама

На днях глава Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность передачи американских крылатых ракет Tomahawk.