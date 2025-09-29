Tomahawk для Украины: передадут ли США ракеты и как они могут изменить ход войны

Запуск ракеты Tomahawk / © Associated Press

Вероятная поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk стала главной темой для разговоров в обществе.

Киев убежден, что такие ракеты могут стать ключевым рычагом давления на Москву и вынудить Путина сесть за стол переговоров. В то же время в Белом доме подтвердили, что обсуждают возможность передачи Tomahawk, хотя окончательное решение еще не принято.

Однако эксперты предупреждают: для эффективного применения этого высокотехнологичного оружия Украине необходима не только ракета, но и целая инфраструктура.

Украина попросила у США ракеты Tomahawk

Недавно издание The Telegraph сообщило, что во время приватного разговора на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский попросил у своего коллеги Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk.

Как отмечают журналисты, Зеленский убежден, что такое оружие могло бы вынудить Путина сесть за переговоры.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 23 сентября на полях Генассамблеи ООН / © ТСН

Согласно сообщению, встреча двух лидеров была положительной, и Трамп одобрительно отнесся к просьбе. Также сообщается, что госсекретарь США Марко Рубио призвал европейских партнеров положительно воспринять смену риторики Трампа по отношению к Украине, отметив, что американский лидер «очень злой» на Путина.

По словам Зеленского, Трамп якобы ответил: «мы будем над этим работать» и согласовал механизм оплаты европейскими правительствами за американское оружие.

Впоследствии президент Украины сообщил, что Киев готов заключать дополнительные соглашения в частности о «Томагавках».

«Сегодня Украина отвечает на все удары России своим оружием именно своими дальнобойными возможностями. Украина применяла бы другое оружие, если бы оно у Украины было… Что касается того, чего хочет Украина от США. Всё это есть. Мы передали президенту США с деталями, с иллюстрациями чего хочет Украина. Мы готовы к другим договорам, кроме основного из США, включая и на дальнобойное вооружение», — сказал Зеленский.

Что говорят в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Fox News сообщил, что США обсуждают возможность поставки ракет Tomahawk для передачи Киеву. Однако окончательное решение остается за Дональдом Трампом.

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

«Президент (Дональд Трамп — Ред .) сделает то, что лучше отвечает интересам Соединенных Штатов», — добавил вице-президент.

В то же время спецпредставитель Трампа Кит Келлог, в своем выступлении на Fox News также сообщал, что Вашингтон еще не принял окончательного решения о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог / © Getty Images

Он подтвердил информацию о том, что президент Зеленский обращался с этим вопросом к Трампу, ссылаясь на сообщения от вице-президента Венса. Келлог подчеркнул, что последнее слово по этому делу будет за президентом.

Тем временем в Кремле, реагируя на сообщения о возможных поставках Украины американских крылатых ракет Tomahawk, цинично заявляют, что якобы «нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева».

Может ли Украина запускать американские ракеты

Президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан рассказал, что для эффективного использования Tomahawk Украине нужны не только ракеты, но и носители:

крейсер;

подлодка;

самолет.

«Если президент Украины обращается к президенту Соединенных Штатов Америки просьбой, что нам нужны ракеты. Он бы еще высказался и хлеба, ветчины, сала, масла, колбасы и еще, чтобы сдача была. Потому что к тем ракетам, к Tomahawk минимум нужно еще или ракетный крейсер, или подлодку, или серьезный самолет, который может их нести. Потому что этот тип вооружения просто так не запустишь. Это не так, что вставишь огнепроводящий шнур, подожжешь его, пойдешь и ракета улетела. Там должны быть серьезные комплексы подготовки к запуску и другие инженерные сооружения», — отметил эксперт.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что реальное применение «Томагавков» требует от Украины развития целой инфраструктуры: от пусковых установок и хранилищ до обученных экипажей и изменения стратегии обороны.

Эксперт подчеркивает, что Украине нужно будет провести масштабную работу, прежде чем применять новое оружие от США.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

«Эти ракеты нуждаются в определенной логистике, определенном обслуживании. Поэтому должна быть создана под них система складов, где можно хранить комплектующие, топливо, также нужны бункеры, чтобы предотвратить их поражение вражескими беспилотниками», — отметил Тимочко.

В частности, по мнению Тимочка, необходимо организовать логистические маршруты, обеспечивающие скрытность перемещений ракет противника. Одновременно нужно проводить регулярное и планомерное обучение операторов этих комплексов, что является длительным процессом.

Получит ли Украина Tomahawk от США

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук считает, что разговоры о поставках Tomahawk — это пока политические игры, а не реальная помощь.

По его мнению, ракеты могут стать реальностью только при финансировании в миллиарды долларов. Сейчас приоритетами должны быть прагматические вещи: артиллерия, снаряды и броня.

«Tomahawk мы сможем получить, когда в этом фонде (помощи — Ред.) будет примерно 10 миллиардов долларов и американцы реализуют нам их, возможно, миллиардов на пять. Пока это только разговоры между украинским и американским президентами. Как говорится: «Проси больше — дадут хоть что-нибудь». И еще вопрос, дадут ли», — отметил Лакийчук.

В то же время вопрос о поставках Украины Tomahawk от США ставит под сомнение и издание The Telegraph.

Там отмечают, что администрация президента Джо Байдена отклоняла аналогичное предложение, которое являлось частью «Плана Победы» Зеленского. Считалось, что передача этих ракет связана с высокими рисками, поскольку они способны поражать цели в Москве и преодолеть даже новейшие системы ПВО РФ, что могло спровоцировать эскалацию конфликта.

Между тем, политолог Игорь Чаленко это в эфире 24 Канала отметил, что несмотря на обсуждение возможной передачи ракет Tomahawk для Украины, Киеву следует получить другие виды вооружения. Речь идет о ракетах, которые можно было бы запускать сразу без адаптации.

Нужны ли Украине ракеты Tomahawk

Военный эксперт Роман Свитан в эфире Radio NV заявил, что ракеты Tomahawk необходимы ВСУ. По его словам, специалисты в Украине могут адаптировать эти ракеты под существующие установки, однако идеальным вариантом было бы получить их вместе с пусковыми комплексами Typhon.

Военный эксперт Роман Свитан

По словам эксперта, такая комбинация (Tomahawk с дальностью до 2000 км и зенитные SM-6) позволила бы не только поражать глубокие цели, но и уничтожить угрозу сбрасывающих КАБы российских бомбардировщиков.

Tomahawk это крылатая ракета средней дальности, дальность в районе 2000 км, в зависимости от номенклатуры, есть несколько видов ракет. До Урала получит — это точно. Пол тонны боевой части, если в конвенционном исполнении. Причем тандемные есть… Поэтому для нас, конечно, важно было бы их получить», — отметил эксперт.

Председатель Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала также отметил преимущества получения Украиной ракет Tomahawk.

Он отметил, что есть экспортные версии (до 300 км) и полноценные армейские (до 3000 км). Даже ограниченные версии значительно превосходят российские системы ПВО.

Получение Украиной ракет Tomahawk позволит уязвлять логистику, склады, аэродромы и штабы противника на глубине. Тимочко отметил, что чем больше ракет, тем больше специалистов можно подготовить и больше целей одновременно поразить.

Эксперт подчеркнул важность как качества, так и количества даже ракеты с ограниченной дальностью, но в большом количестве, значительно усилят возможности Украины.

Однако полковник армии США в отставке и профессор Военно-морского колледжа США Фрэнк Собчак считает, что ни одно отдельное оружие, даже «Томагавки», не сможет само по себе переломить ход войны.

По мнению эксперта, победа зависит не от одной системы вооружений, а от совокупной мощи страны: ее воли, оборонной промышленности и человеческих ресурсов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по территории России. По словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, такое решение также поддерживают представители Белого дома.

Он считает, что именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа ракету Tomahawk. Мол, это отличные системы, которые дают глубину удара.

