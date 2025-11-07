Трамп отказал Украине в "Томагавках": Sky News о страхе Путина и "План Б"

"Томагавк" / © Getty Images

Украина продолжает активно лоббировать в Вашингтоне снабжение дальнобойных ракет «Томагавк», но Дональд Трамп холодно ответил «Нет». Хотя Пентагон дал «зеленый свет», президент США, похоже, не изменит мнение. Аналитик Майкл Кларк считает, что Россия боится этих ракет, но у Украины есть альтернатива — «Фламинго».

Об этом пишет Sky News.

На вопрос репортера на борту президентского самолета Air Force One в воскресенье, рассматривается ли передача «Томагавков», Трамп ответил коротко: «Нет, на самом деле нет».

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк оценил это заявление как окончательное. По его мнению, Трамп убежден в своей правоте по этому вопросу и, вероятно, не изменит мнение.

Почему Россия «беспокоится»

В то же время, по словам Кларка, Россия явно «беспокоится» о возможности передачи «Томагавков» из-за их дальности и высокой точности.

Москва осознает, что достаточное количество этих ракет — около 200 единиц — могло бы позволить Украине систематически атаковать российские нефтеперерабатывающие мощности и критические военные цели. Это, в свою очередь, могло бы серьезно повлиять на решение Кремля по продолжению или завершению войны.

По словам аналитика, именно страх такого результата, вероятно, и заставил Путина позвонить по телефону Трампу, чтобы лично предупредить о «последствиях».

«План Б»: чем заменить «Томагавки»

Майкл Кларк убежден, что для Украины опции не исчерпаны даже если Трамп останется непоколебимым.

Он назвал возможные заменители «Томагавков». Первый — это британские ракеты Storm Shadow, уже доказавшие свою эффективность. Второй и более стратегический — это украинские ракеты «Фламинго».

Кларк отметил, что увеличение производства собственных ракет «Фламинго» могло бы «выполнить ту же работу», что и американские «Томагавки». Он предположил, что Украина могла бы получить значительное преимущество при наращивании их производства. Впрочем, аналитик предупредил, что Россия, вероятно, будет искать любые возможности, чтобы воспрепятствовать масштабному производству этого украинского оружия.

Напомним, в штаб-квартире НАТО считают, что возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk не станут решающим фактором, который переломит ход войны, но, безусловно, повлияет на поле боя.