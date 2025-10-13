Трамп подтвердил, что предоставит Украине ракеты Tomahawk

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если Кремль не прекратит войну.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в президентском самолете.

«Ракеты Tomahawk — это новый шаг агрессии. „Если эта война не будет урегулирована, я пришлю им ракеты Tomahawk. Это невероятное, очень мощное оружие“, — заявил президент США.

Кроме того, он заявил, что российский диктатор Путин должен завершить агрессию против Украины.

«Я отдаю Украине должное за то, что она так хорошо справляется. Они очень хорошие бойцы. Я думаю, что президент Путин выглядел бы здорово, если бы он решил эту проблему, и я думаю, что он ее решит. Если он этого не сделает, это будет ему нехорошо», — цитирует Clash Report президента США.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия опасается, что украинские Вооруженные силы могут получить американские ракеты Tomahawk. Этот страх может подтолкнуть Кремль к мирным переговорам.