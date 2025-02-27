Трамп заявил, что Евросоюз был создан "чтобы грабить США" и анонсировал 25% пошлины на все товары блока

В Евросоюзе заявили, что "решительно и немедленно отреагируют на неоправданные барьеры по торговле".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза, поскольку это объединение "было создано, чтобы грабить США".

Об этом глава США сказал во время первого заседания своего кабинета министров, передает Financial Times.

"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. В общей сложности это будет 25 процентов, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", — пояснил Трамп.

В свою очередь, в Евросоюзе заявили, что "решительно и немедленно отреагируют на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".

Кроме того, Трамп обвинил Евросоюз в том, что он давно ведет с США несбалансированные экономические отношения.

"Они не принимают наши машины. Они не принимают по сути нашу сельскохозяйственную продукцию, они используют всевозможные причины, почему нет. Давайте будем честными, Европейский Союз был создан для того, чтобы ограбить Соединенные Штаты. Это его цель. И они хорошо с этим справились", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Украине и РФ "лучшее мирное соглашение" и ответил, кто и чем должен уступить.

Мы ранее информировали, что Шмигаль рассказал, как на соглашение о ископаемых из США отреагировали в ЕС.

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