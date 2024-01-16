Требование Шольца: ЕС проведет аудит поставок оружия Украине – что известно

Брюссель проводит проверку – сколько оружия страны-члены Евросоюза предоставили Украине после полномасштабного вторжения России. Аудит пройдет после заявлений, что некоторые страны не отправили столько оружия, сколько могли.

Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на три европейских дипломата, дипломатическая служба ЕС, Служба внешних действий (EEAS) проводят проверку поставок оружия государствами-членами после полномасштабного вторжения России.

EEAS намерена подать свои выводы столицам стран перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля. По словам одного из дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS, уже встретившие сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

Решение о проведении проверки было принято после требования канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву.

"Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы", — сказал он.

"Нам (также – ред.) нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", — добавил Шольц.

Его комментарии перекликались с частными замечаниями официальных лиц других стран ЕС о масштабах военных поставок, обещанных другими государствами-членами.

Хотя замечания Шольца восприняли как упрек другим государствам ЕС, как к прімеру Франция и Италия, чьи военные обещания намного меньше, его публичный призыв к большей прозрачности был частно поддержан чиновниками в Брюсселе, которые считают, что некоторые страны могут предоставить Киеву больше оружия.

Некоторые страны ЕС, кроме Германии, также настаивают на расширении Европейского фонда мира (EPF), который частично финансирует поставки оружия в Украину, чтобы увеличить поставки и разделить бремя расходов.

EPF, финансирующий проекты, связанные с обороной в третьих странах, не получал поддержки с июня 2023 года, а 27 государств-членов блока не смогли договориться о шаге по созданию специальной части – 5 миллиардов евро помощи в год для Украины.

"Мы должны убедиться, что (EPF – ред.) вернулся на правильный путь, и мы можем снова использовать его для дальнейших траншей поддержки Украины. Без EPF некоторые страны-члены не будут оказывать никакой военной поддержки", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Напомним, по данным Bloomberg, Салливан передаст Зеленскому требование США касательно войны с РФ.

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