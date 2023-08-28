Трехкратное преимущество у БПЛА на фронте: удержала ли его Россия над Украиной

Россия в начале полномасштабного вторжения имела преимущество над Украиной – три до одного 3:1. Речь идет о наличии тактических беспилотников. По состоянию на данный момент стороны держат паритет.

Об этом говорится в материале The Economist со ссылкой на источник в окружении украинского главнокомандующего Валерия Залужного.

"У России огромный потенциал противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, поэтому любое украинское нападение требует тщательного планирования. Украина разработала алгоритмы, которые, кажется, работают", – пишет издание.

По информации СМИ, около 35-40% БПЛА долетают как можно ближе к цели. Об успехе или не успехе удара можно узнать с помощью спутников, устройств слежения.

"Новые типы украинских беспилотников разрабатывают немало организаций: все разведывательные агентства имеют собственные программы по беспилотникам, привлечены разработчики-фрилансеры. Многие производители работают без значительного государственного финансирования — на средства благотворителей — и стремятся к расширению производства", — говорится в The Economist.

Дроны-камикадзе Morok называют наиболее перспективными. Беспилотники могут нести взрывчатку на сотни километров. Их могут применять при атаках и воздушных миссиях.

Например, The Economist пишет о дальнем стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М3 в Новгородской области РФ, а также миссии над контролируемой россиянами территорией – ударе по военной базе в глубине Крыма (тогда кроме Morok был использован еще ряд БПЛА, причем многие прототипы были экспериментальными. говорят источники издания).

Также БПЛА применили при атаке на топливные склады, по материально-техническому обеспечению россиян и т.д. Координатор беспилотников украинской военной разведке Украины, известный как "Детектив", отмечает, что с передовой благодарят за каждый успешный удар беспилотников по врагу.

Новые блоки радиоэлектронной борьбы, установленные россиянами на танках и других ценных средствах, уменьшают способность украинских беспилотников атаковать наиболее уязвимые части цели.

The Economist пишет, что любые технологические преимущества, которыми пользовались украинцы, всегда были временными, поскольку обе стороны на фронте учатся друг у друга, так же будет и с преимуществом в применении дронов.

"У нас был опыт защиты от российских беспилотников, и мы быстро улучшились. Они тоже будут", – говорится в источнике.

Ранее говорилось в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, что новый украинский дрон "Великий Бандерик" успешно применяется на фронте.

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