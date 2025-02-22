"Трембита" бросит вызов РФ: что окажется в зоне поражения новых ракет

Под угрозой атак новых украинских ракет-дронов "Трембита" могут оказаться все российские войска, линии снабжения, авиабазы и батареи ПВО в радиусе 160 км от линии фронта.

Об этом говорится в статье Forbes.

Украинский ударный дрон, как называет "Трембиту" издание, не отличается особым видом. Протяженностью 2 м, с предельно простым дизайном – двигатель сверху, ракетный ускоритель сзади – он фактически является уменьшенной версией немецкой бомбы V-1 времен Второй мировой войны, но с современным GPS-наведением.

Однако "Трембита" и другие беспилотники украинского производства, наряду с живой силой на передовой, являются ключом к выживанию и потенциальной победе Украины, поскольку США под руководством президента Дональда Трампа превращаются из близкого союзника на в лучшем случае дружественного к России раздражителя. В худшем случае, американская администрация рискует активно встать на сторону автократической России в трехлетней войне против демократической Украины.

Благодаря поддержке европейских союзников, Киев может продолжать борьбу без американской помощи, особенно сейчас, когда украинская промышленность создает много важнейших видов оружия своей армии. Было разумным, что украинская фирма Pars сосредоточилась на том, чтобы "Трембита" с пробегом 160 км и скоростью 400 км в час была дешевой: якобы лишь несколько тысяч долларов за единицу.

"Мы используем простые технологии, такие как резка и гибка алюминия, фактически повторяя конструкцию самолетов времен Второй мировой войны. Это позволяет нам значительно снизить стоимость продукта", — сказал "Милитарному" генеральный директор Pars Аким Клейменов на недавней технологической конференции в Киеве.

"Ракета построена вокруг пульсирующего реактивного двигателя, состоящего из нержавеющей стали и не имеющего подвижных частей. Это дешево и просто. Да, у него есть некоторые недостатки – средний диапазон и точность, – но его преимущества того стоят", – добавил Клейменов.

Запускаемая из рампы "Трембита" все еще находится на стадии испытаний после примерно 18 месяцев разработки. Однако, когда она, наконец, будет готова к применению, Украина планирует закупать эти беспилотники тысячами, используя собственные средства, европейское финансирование и остатки средств, предоставленных предыдущей администрацией США.

Украинская ракета "Трембита"/Скриншот с видео

Некоторые "Трембиты" должны нести боевые части. Остальные были бы макетами с дополнительным топливом и дальностью. Запущенные десятками одновременно мобильными группами, макеты "Трембиты" отвлекали бы и истощали российскую ПВО, позволяя взрывным дронам проскочить и поразить цели.

"Мы хотим, чтобы они видели и стреляли по этим ракетам. Это выгодно Украине", – сказал Euromaidan Press один из разработчиков беспилотника.

"Трембита" не является самым дальнобойным дроном Украины — это почетное звание, вероятно, принадлежит модифицированному спортивному бомбардировщику Aeroprakt A-22 с достижимостью около 1600 км. Однако современная "жужалка" может представлять самый лучший баланс дальности, разрушительного потенциала и стоимости. Все российские войска, линии снабжения, авиабазы и батареи противовоздушной обороны в пределах 160 км от линии фронта будут под угрозой массовых, повторных налетов "Трембиты".

"Масштаб" – ключевое слово в развитии украинских дронов, поскольку Киев становится мировым лидером в области робототехники. Украинские разработчики работают над методами управления, которые, тщательно используя искусственный интеллект, позволяют небольшим группам управлять большими роями дронов.

Таким образом, Украина может наиболее эффективно использовать свой редчайший и ценнейший ресурс – людей – увеличивая одновременно использование своего самого доступного и все более дешевого ресурса: дронов.

Беспилотники уже являются лучшим оружием Украины.

"С 2024 года большинство потерь на передовой наносится беспилотниками, производимыми внутри страны с использованием местных или импортированных компонентов, часто из таких стран, как Китай", – объяснил основатель аналитической группы Ukrainian Frontelligence Insight Татаригами.

Каждый день они становятся еще важнее, поскольку Украина все больше борется сама, но все эффективнее.

Напомним, 21 февраля на форуме оборонных инноваций Defense Tech Innovations Forum в Киеве представили сотни дроновых и ракетных украинских технологий. Среди фаворитов мероприятия – ракета "Трембита", которая, по словам разработчиков, способна долететь до Москвы.