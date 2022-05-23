Тревожная ночь на Днепропетровщине: оккупанты несколько раз ударили из "Ураганов"

Тревожная ночь на Днепропетровщине: оккупанты несколько раз ударили из "Ураганов"

Российские оккупанты в ночь на 23 мая несколько раз обстреляли Днепропетровскую область. Они дважды ударили из "Ураганов" по Апостоловской общине.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском — снова стреляли", — написал он.

Оккупанты попали между селами, люди не пострадали.

Напомним, в Днепре правоохранители задержали преступную банду, устроившую разбойное нападение на жителя Запорожья. Они проникли в дом, напали на мужчину и угрожая оружием, украли его имущество.

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