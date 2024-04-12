Трипольскую ТЭС атаковали ракеты Х-69: какие неприятные особенности этого оружия — эксперт

Модернизированные крылатые ракеты авиационного базирования Х-69, которыми российская террористическая армия атаковала Трипольскую ТЭС, могут запускать тактические бомбардировщики разных модификаций. Потому к такому воздушному удару сложнее подготовиться.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

"Ее носителем могут быть Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Представьте себе, сколько раз поднимается тактическая авиация за день. И вопрос — это сейчас будет нанесен снова удар управляемыми авиабомбами из Су-34 или будет ли выпущена эта крылатая ракета”, — отметил он.

По словам эксперта, еще одна неприятная особенность этой ракеты состоит в том, что она имеет низкую высоту полета и может опускаться почти до 20 метров над поверхностью, что затрудняет ее обнаружение. Однако эту ракету могут сбивать современные системы ПВО – например, NASAMS или IRIS-T.

Андрей Крамаров отметил, что у Х-69 нет значительной дальности полета, но она достаточно мощная — боевая часть 300 килограммов.

"В общем, это просто глубокая модернизация еще советской ракеты Х-59", — подытожил он.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что российские войска ударили по Трипольской ТЭС в Киевской области относительно новым ракетам Х-69 — улучшенной версии системы Х-59. Украинские защитники изучают, как им можно противодействовать.

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