Трудности с F-16 для Украины: Politico обратило внимание на проблему вооружения

Украина собирается применять истребители F-16 для уничтожения российских баллистических и крылатых ракет. Для выполнения таких задач нужны высококлассные ракеты класса "воздух-воздух", и здесь возникает проблема.

Об этом говорится в статье Politico.

Необходимые Украине высококлассные ракеты класса "воздух-воздух" есть у США и десятков союзников по НАТО. Однако, как заявил один из чиновников Альянса, многие из этих стран "не спешат расставаться со своим дорогостоящим вооружением".

Производственные мощности для передовой ракеты AIM-120 средней дальности класса "воздух-воздух" производства RTX увеличились с 500-800 в год до более чем 1000, чтобы удовлетворить спрос на нее. Украина уже использовала более старую версию ракеты AIM-120 с системой NASAMS.

"Но беспокойство столиц заключается в том, что новые запросы Киева могут начать создавать нагрузку на запасы стран, и члены Альянса рассматривают вопрос о том, кто, возможно, сможет расстаться со своими ракетами, когда и с каким количеством", — говорится в публикации ссылкой на неназванное должностное лицо.

Издание также указало, что летом Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют передать Украине более 60 истребителей F-16. Возможность использовать большее количество этих самолетов поможет оттеснить российские войска от линии фронта. Однако в США считают, что истребители не изменят ситуацию на поле боя.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что изменчивость отдельных стран Европы по разрешению использовать F-16 для ударов по территории России усложнит способность Воздушных сил ВСУ планировать и реализовывать военные операции.

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