Трюдо анонсировал новую военную помощь для Украины: о каком оружии идет речь

Это вооружение поступит в Украину в ближайшие месяцы.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал, что Украина получит от его государства дополнительные боевые машины пехоты LAV III и авиатренажеры для F-16.
Об этом глава канадского правительства заявил на саммите "Поддерживай Украину".
Так, Канада передаст Украине 25 БМП LAV III и четыре авиационных тренажера для истребителей F-16.
По словам Трюдо, это вооружение поступит в Украину в ближайшие месяцы.
"Мы также передаем первую часть помощи в размере пяти миллиардов долларов, что финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов", — добавил политик.
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К слову, по информации Bloomberg, Евросоюз готовит для Украины большой пакет военной помощи на около 20 млрд евро.
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