Ту-95 МС -- самолет с которого обстреливают Украину: история, характеристики, особенности

Ракетоносец Ту-95 МС — характеристики, история, какие ракеты он несет, почему его используют для обстрелов Украины, читайте в материале ТСН.ua

Во время последних обстрелов Украины россияне использовали бомбардировщики типа Ту-95МС, а Ту-160 не использовали. Хотя Ту-160 является более мощным ракетоносцем, который может взять на борт гораздо больше ракет, чем Ту-95МС. Разбираемся, в чем особенности Ту-95МС, почему этот самолет используется россиянами для обстрела жилых домов.

История Ту-95

Свой первый полет Ту-95 совершил в 1952 году еще при Сталине. В 1949 г. в СССР появилась атомная бомба. Доставлять ее мог только Ту-4 с небольшой дальностью. Его характеристик не хватало, чтобы довезти бомбу в США. Главной задачей перед разработчиками было как раз создать такой самолет, который долетел бы до США, самолет с высокой скоростью и дальностью. Для этого Ту-95 оснастили специально под него разработанными турбовинтовыми НК-12. Так появился бомбардировщик. Но к моменту серийного производства, а это произошло в 1954 году, он уже устарел, потому что в США в 1953 году был запущен массовый сверхзвуковой истребитель F-100 Super Sabre.

Другую роль, которую отводили Ту-95 – это сделать его ракетоносцем, носителем дальнобойных крылатых ракет запуск которых осуществляется вне действия ПВО и авиации.

Сейчас у россиян 45 единиц Ту-95МС и 18 Ту-95МСМ. Последняя модификация самолета может нести более современную крылатую ракету Х-101, тогда как все остальные только советские – Х-55/555.

Именно Ту-95 до сих пор считается основным стратегическим ракетоносцем Воздушно-космических сил РФ.

Назначение и особенности ракетоносца

Самолет ракетоносец предназначен для уничтожения стратегических объектов в любых погодных условиях и в любое время. Для этого самолет может нести до шести ракет во внутренней барабанной установке.

Бомбардировщик оборудован самыми мощными в мире турбовинтовыми двигателями НК-12. Турбина и редуктор этого двигателя обладают рекордно высоким коэффициентом полезного действия и делают самолет одним из самых громких самолетов в мире.

Основные характеристики Ту-95

экипаж – 7 человек,

вес снаряженного самолета — 190 тонн,

максимальная скорость движения – 830 километров в час,

мощность – 15 тысяч лошадиных сил;

боевой радиус действия – 6500 километров,

дальность полета – 13 тысяч километров.

Примерная цена Ту-95 – более 26 миллионов долларов.

Основные характеристики Ту-95 МС

экипаж: 7 человек,

длина: 49,09 м,

размах крыльев: 50,04м,

максимальная взлетная масса – 185000,

максимальная скорость – 830 км/ч,

практический потолок — 10 500,

боевая нагрузка до 6 крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке,

боевой радиус его действия – 6500 км,

дальность полета – 13 тысяч километров.

Почему именно Ту-95 МС используется для обстрелов? Скорее всего, потому, что бомбардировщик Ту-95МС показал себя гораздо надежнее и проще в обслуживании, чем Ту-160. Поэтому, как считает defence-ua, Ту-160 используют скорее запугивания, а основную работу по обстрелам Украины выполняют как раз Ту-95МС.

Ракеты Х-101, которые несет бомбардировщик Ту-95МС имеет размах крыльев 49 метров, весят около 2200 – 2400 килограммов. Эти ракеты трудно сбивать из-за непрогнозируемой траектории движения, потому что они могут изменять цель уже после запуска.

Это одна из самых дорогих российских ракет по цене ориентировочно 3 миллиона долларов, что вдвое дороже Калибра».

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