"Тушим пожар, затыкаем дыры": Жданов осветил ситуацию с оружием от стран-партнеров

По словам эксперта, в ближайшую неделю мы получим РСЗО.

Оружие, которое ВСУ получают от стран-партнерок — грантовая помощь. Относительно полного перевооружения нужно дождаться поставки по лендлизу.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Лендлиз – отдельная программа. Оружие поступит в больших объемах. Программа уже работает. Суда с нашим вооружением уже на подступе к Европе. И там вооружение будет в бригадных комплектах. А то, что мы получаем сегодня и сейчас, это грантовая помощь от наших стран" -Партнерок.В основном, это десятки или единицыразков.Пока мы затыкаем дыры тем вооружением, которое приходит и тушим пожар там, где возникает крайняя необходимость", — отметил Жданов.

Он добавил, что сейчас катастрофически возник вопрос с установками реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Мы попросили дать сегодня и сейчас. Запад отреагировал — да, дают. Надеюсь, в ближайшую неделю мы получим РСЗО и сможем наносить огненное поражение противнику. Так же, как гаубицы. Как только они приходят, они сразу уходят на фронт. А вот когда ленлиз придет, тогда мы будем полностью перевооружать наши подразделения и будем готовить ту армию, которая будет проводить контрследующую операцию", — добавил эксперт.

Напомним, что в Запорожской области кафиры ежедневно обстреливают Гуляйполе. В сутки разрушили 10 домов.

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