Тысяча БМП CV-90: Маляр сообщила об изготовлении для ВСУ шведских боевых машин пехоты

CV-90 называют лучшей БМП в мире.
Украина и Швеция будут совместно изготовлять для украинской армии боевые машины пехоты БМП CV-90.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
"Уже вскоре таких машин ВСУ получат гораздо больше, ведь Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. И ближайшая цель — 1000 шведских БМП для украинской армии", — отметила она.
Что известно о БМП CV-90
По словам Маляр, БМП CV-90 спроектировано и произведено в Швеции. Ее главное преимущество – забота об экипаже (три человека) и десанте (до восьми человек), ведь такой защиты как CV-90 нет ни в одной другой БМП.
В ВСУ CV-90 поступили летом 2023 года и уже выполняют боевые задачи на фронте. По ее словам, впервые они были отмечены на Лиманском направлении.
"В одном из боев шведская БМП прикрывала пехотные подразделения от танковых обстрелов и в этот момент в нее попал российский дрон-камикадзе "Ланцет". Но ни экипаж, ни десант внутри не пострадали – пересели на другую машину и продолжили выполнять боевые задачи. Если бы же вместо CV-90 была советская БМП-1, или БМП-2, не выжил бы никто, ведь броня на этих машинах фактически отсутствует», – отметила замминистра.
Она добавила, что шведская машина обладает эффективными противотанковыми средствами и мощной автоматической 40-мм пушкой, которая может вести огонь на расстоянии до 3 километров, а максимальная дальность выстрела составляет более 12 километров.
CV-90 использует революционное шасси с технологиями Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Это обеспечивает чрезвычайно высокую проходимость, а резиновые вставки в гусеницах существенно сбавляют уровень шума во время движения.
"Украинские защитники говорят, что в 200 метрах шведскую БМП даже не слышно", — написала Маляр.
Напомним, украинские пилоты приступили к тестовым испытаниям шведских самолетов Grippen. Президент Зеленский сообщил о рабочем визите в Швецию.
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Представители Украины и Швеции подписали в субботу декларацию о совместном производстве и обслуживании шведских боевых машин пехоты CV-90.
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