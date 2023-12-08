У Байдена рассказали, сколько еще могут гарантировать военную помощь Украине

В Белом доме заявили, что поддержка в Конгрессе есть, но процессу мешает небольшая группа трампистов.

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявили, что пока могут гарантировать оказание помощи Украине лишь в течение нескольких следующих недель, пока будут продолжаться переговоры с республиканцами по продолжению финансирования.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает ICTV.

Он заявил, что в Конгрессе только группа сторонников Дональда Трампа мешает принять необходимый проект закона.

"Мы знаем, что там (Конгресс — ред.) есть сильная двухпартийная поддержка. Однако есть маленькая группа республиканцев, которая хочет держать всех в заложниках для поддержки достаточно экстремальной пограничной политики. В отношении которой президент высказался, что мы готовы вести переговоры, он верит в то, что в миграционной политике будут изменения, а также изменения в распределении ресурсов", – сказал Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что Данилов прокомментировал провальное голосование Сената за помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия.

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