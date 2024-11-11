У Байдена заявили, что он потратит все доступные деньги на помощь для Украины

В настоящее время речь идет о 6 миллиардах долларов.

Президент США Джо Байден намерен потратить все доступные деньги впомощь Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Радио Свобода.

Кирби заявил, что речь идет о 6 миллиардах долларов.

"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть в поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на должности", – заявил спикер.

Также он отметил, что "по этому делу должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине".

"Но план Байдена – потратить так много из этого бюджета, как только возможно", – резюмировал Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Трампа обратился к Зеленскому с заявлением о помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, как Европа будет помогать Украине после победы Трампа.

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