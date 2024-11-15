У окупантов не хватает техники: эксперт Defense Express об использовании танков с "Мосфильма"

В российской армии существует нехватка количества техники, которую они могут задействовать в боях против Украины, поэтому они забрали 28 танков Т-55 из "Мосфильма".

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он пояснил, что технику для съемок поддерживали в рабочем состоянии, поэтому ее можно использовать на фронте.

"Именно обращение российских террористов к запасам "Мосфильма" свидетельствует о том, что техники, которую можно быстро ввести в строй, становится все меньше. Стоит отметить, что техника на "Мосфильме" не является недееспособной, ведь для съемок техника должна быть в рабочем состоянии" ", – объяснил Рябых.

Эксперт отметил, что ранее танки Т-55 уже были подмечены на фронте, что свидетельствует о попытке врага увеличить механизированную компоненту на фоне значительных потерь техники. Также танки из "Мосфильма" могут использоваться для запчастей для другой боевой техники.

"О танках Т-55, снятых с "Мосфильма", есть вероятность, что после незначительного обслуживания их могли направить для использования по их прямому назначению — для чего их и разрабатывали в Советском Союзе. Следовательно, маневры россиян по техническому оснащению своих войск становятся все более ограниченными", — заметил Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия в Украине начала воевать реквизитом "Мосфильма".

Кроме того, мы ранее информировали, что в 2026 году у россиян уже не останется танков для расконсервации.

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