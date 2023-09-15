У россиян появилась самоходная артиллерийская пушка "Вена": военный эксперт Коваленко предоставил подробности

У окупантов появилась 2С31 — 120 мм самоходная артиллерийская пушка на шасси БМП-3. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему это не катастрофа.

Об этом говорилось в сообщении военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" в соцсети.

"Для многих такое название как "Вена" не столь привычно как "Гиацинт", "Нона-С", "Мста-С" и другие, и это не удивительно. Это ведь не серийная САМУ", — пояснил эксперт.

История появления 2С31

САМУ – самоходная артиллерийско-минометная установка. А сама 2С31 "Вена" родом из далеких 1980-х, когда в СССР решили заменить "Нона-С" более эффективным и современным оружием.

"Так и родился на рубеже 80-90-х амбициозный проект 2С31. Но, в связи с развалом СССР недополучил должное развитие", — добавил Коваленко.

По его словам, для 1990-х 2С31 была достаточно передовой. Она имела хорошую для техники постсоветской России автоматизированную систему управления наведением и неповторимый прицельный комплекс. Более того, имела пушечный вычислительный комплекс.

"Но в серию данная САМУ так и не пошла. Только в 2010 году российская армия заказала установочную партию, а на экспорт удалось поставить эту САМУ только в 2013, ее заказал Азербайджан, в небольшом количестве — 13 единиц", — сообщил Коваленко.

Можно ли говорить о большом потенциале производства САМУ?

Коваленко возразил, что речь может идти о большом потенциале производства 2С31.

В то же время появление 2С31 говорит не столько о возможности России ее производить в достаточном количестве для фронта, ни, наоборот. Эта техника появляется в хоне БД именно из-за отсутствия самоходных артиллерийских установок. Недостатки, заставляющие выводить раритеты.

А потому, 2С31 действительно, даже по современным меркам очень неплохая САМУ, правда, со всеми недостатками присущими данным установкам в вопросах бронирования, однако.

"Даже невзирая на свои плюсы, это не серийный, искусственный продукт, появившийся в зоне БД в качестве подтверждения дефицита", — добавил он.

На днях во временно заопленном Крыму, в частности, в Севастополе были поражены корабли Черноморского флота РФ. Добавим, что поврежденный "Оленегорский горняк" входит в состав Северного флота.

Между тем эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский прокомментировал информацию о якобы 17 тысячах танков в резерве россиян.

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