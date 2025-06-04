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У Украины есть новые договоренности по поставкам оружия: Умеров об итогах "Рамштайна"
Украина договорилась о создании совместных оборонных предприятий, которые до конца войны будут работать исключительно на нужды ВСУ.
Украина договорилась со своими западными партнерами, что все оружие с совместных оборонных предприятий как в Украине, так и за рубежом будет идти исключительно на нужды украинской армии, пока продолжается война с Россией.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 4 июня.
«Эта встреча показала наши общие цели, и мы это обсуждали. Наши партнеры меня спросили, может ли Украина построить предприятия в их странах для того, чтобы снабжать их оружием. Поэтому мы договорились с партнерами о том, что оружие, которое будет произведено за границей украинскими компаниями, будет отправляться в Украину, пока будет продолжаться война», — сообщил Умеров.
Министр не назвал эти совместные предприятия, которые будут производить оружие за границей, но, по его словам, эта инициатива уже получила название "Инвестиция Рамштайна в промышленность".
«Итак, страны-члены могут построить крупные предприятия в Украине, а мы строим предприятия в других странах. Украинские дроны изменили сценарий войне, и они смогут изменить подготовку стран-участников Рамштайна к будущему. Мы надеемся, что это будет поддерживать программу Евросоюза на 50 миллиардов евро для производства, и наши партнеры готовы дальше продвигаться вперед, и это ситуация положительная для всех сторон», — отметил он.
Рустем Умеров признал, что украинские компании будут созданы с целью стать глобальными игроками на рынке оружия.
Напомним, никто не знает, как долго США будут оказывать военную помощь Украине, поэтому Киев наращивает производство собственного вооружения . Через три года после начала полномасштабной войны украинский ВПК производит оружия больше, чем когда-либо за всю историю страны.