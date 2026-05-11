У Украины есть ракеты уровня "Taurus": Федоров рассказал о новых возможностях ВСУ

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что у Украины уже есть аналог немецких ракет «Taurus», но Киев всегда открыт для получения большего количества средств поражения.

Об этом он заявил на брифинге с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом в Киеве 11 мая, пишет Интерфакс-Украина.

Во время комментирования актуальности поставок для Украины немецких ракет «Taurus» министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что у Украины уже есть аналог таких ракет.

«Если говорим о „Taurus“, то, конечно, у нас сейчас есть уже ракеты, работающие на дистанции, похожей и большей. Но никогда не может быть мало таких средств поражения», — заявил Федоров.

Он добавил, что Киев всегда открыт для получения большего количества средств поражения.

Также министр обороны сообщил, что Украина получает определенную независимость в этом направлении.

«Мы все видели удары по РФ на 1500 км. И потому Украина свою домашнюю работу делает хорошо», — заявил Федоров.

В марте 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Германия пока не планирует поставлять Украине ракеты «Taurus», поскольку Украина имеет в своих арсеналах дальнобойное оружие, позволяющее эффективно защищаться.

В Украине дефицит ракет к Patriot и IRIS-T

Напомним, Украина испытывает острый дефицит ракет для современных систем ПВО, таких как «Patriot», «NASAMS» и «IRIS-T». По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, из-за интенсивных российских обстрелов в течение зимы и сложностей со снабжением, подразделения оказались на «голодном пайке».

Пусковые установки часто остаются полупустыми, что вынуждает командование рассредоточивать ограниченные запасы между регионами для поддержания минимального уровня защиты.

Ситуация усугубляется большими затратами боеприпасов во время массированных атак на энергетику и ростом глобального спроса на средства ПВО из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Несмотря на снарядный голод, украинские военные продолжают эффективно использовать существующий арсенал.

