У Украины может появиться собственная баллистическая ракета: что о ней известно

Ракетная программа в Украине существует много лет, и еще в 2016 году было известно об украинской баллистической ракете "Сапсан". На ее основе идет работа над созданием нового оружия.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

По его словам, украинскую баллистическую ракету "Сапсан" даже хотела купить Саудовская Аравия. Но этот проект не довели до конца, как заметил Романенко, из-за активного противодействия России.

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"В настоящее время реализация этой программы возобновлена в виде проекта "Гром-2". Есть ряд других ракетных программ, но они реализуются в очень тяжелых условиях. Были испытания. Но такие проекты требуют времени. Лишь небольшое количество стран мира располагают ракетными технологиями и могут выполнять такие задачи", – подчеркнул Романенко.

При этом он отметил, что из-за ограниченных возможностей Украины ракету среднего радиуса действия типа путинского "Орешника" вряд ли удастся создать, однако несколько типов новых ракетных комплексов у Украины могут появиться.

Напомним, эксперт оценил возможности массового производства в России баллистических ракет, которые президент государства-агрессора Владимир Путин называет "Орешник".

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