"У Зеленского есть план Б": Подоляк об альтернативе военной помощи от союзников

Украина в этом году не только будет ждать поставок западного вооружения.

Украина в 2024 году, как и в предыдущем, ожидает поставки военной помощи от союзников. Впрочем, наряду с этим нужно наращивать собственное военное производство.

Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью 24 каналу.

По его словам, европейские партнеры четко понимают, что Украине нужно предоставлять все, что нужно. Однако возникает вопрос — есть ли в арсеналах, на складах то или иное оружие, которое нам нужно на этом этапе войны.

"Это не значит, что это все есть на складах или в арсеналах. И здесь именно то, что говорит президент, — работает "план Б". Это совместные или отдельные производства. Нужно уже понять, где взять технологию, а это лицензии. Соответственно., разрешение получить. И делать это с партнерами на территории Украины или на территории других стран", — отмечает Подоляк.

Он добавляет, что в текущем году нужно получить лицензии, которые позволят проводить, например, ремонтные работы бронетехники на территории Украины.

"И все это президент как раз и говорит. Это и есть "план Б", который позволит выглядеть совсем иной нашей военной экономике. В этом случае военному производству в целом. Если раньше наше военное производство было адаптировано под модернизированные советские образцы оружия, которые мы здесь доделывали, а потом продавали на рынки африканских или азиатских стран, то сегодня это будет выглядеть совсем другим и уже имеет", — сказал Подоляк.

Советник ОП резюмировал, что "план А" – это поставка оружия.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что помощь западных союзников Украине для победы над РФ может быть меньше расходов Запада на противостояние СССР во времена холодной войны.

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