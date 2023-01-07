У Зеленского намекнули, что Украина может получить необходимые танки и ракеты ATACMS

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк намекнул на шансы Украины получить от Запада танки и ракеты дальностью действия 100-200 км плюс (речь идет об ATACMS).

Об этом советник главы ОП заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что западные партнеры четкие в своих программах поддержки Украины.

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"Поверьте, через несколько дней или недель мы с вами будем говорить о танках, а чуть позже – о ключевом элементе эффективного контрнаступления. Как только мы получим ракеты определенной дальности в необходимом количестве, я имею в виду 100-200 километров плюс, то существенно изменится картина, потому что мы будем уничтожать всю логистическую инфраструктуру российской армии", – рассказал Подоляк.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что уже в 2023 году государство получит ракеты ATACMS дальностью до 300 км, а также современные дроны.

Что касается танков, то посол Украины в Германии Алексей Макеев не исключил, что Берлин все же передаст Киеву танки Gepard.

В то же время, Польша договаривается о коалиции для поставок Украине танков Leopard 2.

А в Пентагоне заявили, что США воздерживаются от передачи Украине собственных танков Abrams изза сложности в обслуживании в условиях боевых действий.

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