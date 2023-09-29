У Зеленского заявили, что Украина планирует производить собственные средства ПВО

В Украины может увеличиться вооружение.

Украина сможет начать производство собственных систем противовоздушной обороны, для этого к нам приедут специалисты.

Заявление об этом сделал руководитель офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.

Ермак рассказал, что есть очень фундаментальное решение, которое Украина станет реализовывать уже в скором времени.

"Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, прежде всего, средств ПВО", — рассказал руководитель ОП.

Оружие для Украины

Госаудитслужба заблокировала работу единственного в Украине производителя высокоточного оружия — Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч", разрабатывающего ректы "Нептун", "Стугна", "Корсар".

Франция намерена поддерживать Украину более глобально. Так, речь идет не только о передаче старого оружия и помощи ПВО, но и об оборонных заказах в стране и налаживании совместного производства оружия.

НАТО увеличит производство оружия для поставок Украине, а также для собственных нужд.

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