У Зеленского заявили, что Украина планирует производить собственные средства ПВО

В Украины может увеличиться вооружение.
Украина сможет начать производство собственных систем противовоздушной обороны, для этого к нам приедут специалисты.
Заявление об этом сделал руководитель офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.
Ермак рассказал, что есть очень фундаментальное решение, которое Украина станет реализовывать уже в скором времени.
"Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, прежде всего, средств ПВО", — рассказал руководитель ОП.
Оружие для Украины
Госаудитслужба заблокировала работу единственного в Украине производителя высокоточного оружия — Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч", разрабатывающего ректы "Нептун", "Стугна", "Корсар".
Франция намерена поддерживать Украину более глобально. Так, речь идет не только о передаче старого оружия и помощи ПВО, но и об оборонных заказах в стране и налаживании совместного производства оружия.
НАТО увеличит производство оружия для поставок Украине, а также для собственных нужд.
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