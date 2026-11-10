Убийца «Шахедов» в Украине: американцы испытали сверхскоростной дрон AA Lancer 7

Дрон AA Lancer 7 от американской B&M Defense / © Defense Express

Реклама

Американская оборонная компания B&M Defense провела в Украине испытание скоростного дрона-перехватчика AA Lancer 7, предназначенного для борьбы с воздушными целями. Он может сбивать российские ударные «Шахеды».

Об этом Defense Express сообщили представители компании B&M Defense.

Реклама

Новый беспилотник способен развивать максимальную скорость до 400 км/ч, что позволяет рассматривать его как средство противодействия российским ударным дронам, в частности, типа Shahed.

Реклама

Беспилотник относится к классу специализированных дронов-перехватчиков, которые могут применяться как дополнительный эшелон противовоздушной обороны. По информации разработчика, крейсерская скорость AA Lancer 7 составляет 180 км/ч, максимальная дальность полета до 30 километров, вес полезной нагрузки 500 грамм, продолжительность полета до 17 минут и рабочая высота до 4 километров.

© Defense Express

Испытания в Украине проводились для проверки возможностей платформы и оценки ее перспектив для противодействия современным воздушным угрозам. Подробные результаты испытаний, а также информацию о возможных успешных перехватах воздушных целей компания пока не раскрывает. Определенное количество дронов-перехватчиков AA Lancer 7 переданы подразделениям Сил обороны для тестирования образцов в боевых условиях.

Также в B&M Defense сообщили, что работают над разработкой дронов-перехватчиков, способных противодействовать реактивным воздушным целям.

Напомним, что Украина разрабатывает и испытывает системы перехвата ракет, способные противодействовать российскому гиперзвуковому комплексу «Орешник», представляющему новую угрозу украинской территории. Параллельно Киев работает над созданием собственной спутниковой инфраструктуры, чтобы снизить зависимость от американской системы Starlink и обеспечить независимую военную связь.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров