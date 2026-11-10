ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
140
Время на прочтение
2 мин

Убийца «Шахедов» в Украине: американцы испытали сверхскоростной дрон AA Lancer 7

В Украине опробовали зенитный дрон AA Lancer 7 от американской B&M Defense. Он может сбивать российские ударные беспилотники типа Shahed.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дрон AA Lancer 7 от американской B&M Defense

Дрон AA Lancer 7 от американской B&M Defense / © Defense Express

Американская оборонная компания B&M Defense провела в Украине испытание скоростного дрона-перехватчика AA Lancer 7, предназначенного для борьбы с воздушными целями. Он может сбивать российские ударные «Шахеды».

Об этом Defense Express сообщили представители компании B&M Defense.

Новый беспилотник способен развивать максимальную скорость до 400 км/ч, что позволяет рассматривать его как средство противодействия российским ударным дронам, в частности, типа Shahed.

Беспилотник относится к классу специализированных дронов-перехватчиков, которые могут применяться как дополнительный эшелон противовоздушной обороны. По информации разработчика, крейсерская скорость AA Lancer 7 составляет 180 км/ч, максимальная дальность полета до 30 километров, вес полезной нагрузки 500 грамм, продолжительность полета до 17 минут и рабочая высота до 4 километров.

/ © Defense Express

© Defense Express

Испытания в Украине проводились для проверки возможностей платформы и оценки ее перспектив для противодействия современным воздушным угрозам. Подробные результаты испытаний, а также информацию о возможных успешных перехватах воздушных целей компания пока не раскрывает. Определенное количество дронов-перехватчиков AA Lancer 7 переданы подразделениям Сил обороны для тестирования образцов в боевых условиях.

Также в B&M Defense сообщили, что работают над разработкой дронов-перехватчиков, способных противодействовать реактивным воздушным целям.

Напомним, что Украина разрабатывает и испытывает системы перехвата ракет, способные противодействовать российскому гиперзвуковому комплексу «Орешник», представляющему новую угрозу украинской территории. Параллельно Киев работает над созданием собственной спутниковой инфраструктуры, чтобы снизить зависимость от американской системы Starlink и обеспечить независимую военную связь.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie