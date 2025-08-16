Удар по порту "Оля": почему это ключевой шаг в борьбе с иранскими "Шахедами"

ВСУ поразили основной логистический узел Шахедов в России

Реклама

ВСУ перекрыли основной пункт перевозок «Шахедов» в РФ из Ирана, ведь 14 августа поразили порт «Оля» в Астраханской области, являющийся ключевым узлом для морских перевозок «Шахедов» и другого вооружения из Ирана.

Об этом написал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук, передает «Главред».

Российские сухогрузы доставляли оружие через Каспийское море именно в этот порт. Хотя «Оля» давно ждала своей очереди, поражение этого объекта свидетельствует о том, что украинские силы взялись за это важное направление.

Реклама

Это одновременно удар по враждебной логистике и продолжение серии поражений составов с «Шахедами», которые ранее производили украинские спецслужбы. Каждый отдельный удар не дает значительной задержки в снабжении, но комплексность действий, включающая поражение складов, перевозок и компонентов, замедляет производство и снабжение дронов.

«Эффект растет именно благодаря комплексности действий. Поэтому ожидать, что россияне сразу прекратят запуск „Шахедов“, не стоит. Однако мы можем сократить их возможности», — объяснил эксперт.

Действительно, это был основной маршрут поставки иранского оружия из Каспия: российские сухогрузы перевозили его из иранских портов на севере Каспийского моря в Астрахани, преимущественно в порт Оля. Существует также Каспийск, куда уже наносили удары по российским катерам, поэтому следует ожидать перенаправления потоков туда, а также активизации использования кораблей Каспийской флотилии.

Реакция РФ на удар

Относительно реакции россиян на такие удары не стоит мыслить по принципу «удар — ответ». Россияне уже начали заявлять, что БПЛА, которыми был поражен порт Оля, якобы уходили со стороны Азербайджана, что понятно, ведь РФ пытается превратить свои неудачи в инструмент давления.

Реклама

Во-первых, они стремятся напрямую повлиять на Азербайджан, отмечает эксперт.

А во-вторых, не допустить, чтобы Азербайджан четко встал на сторону Украины. После диверсий против азербайджанских нефтяных компаний со стороны России Баку четко заявил, что поддерживает Украину и осуждает действия РФ, а также рассматривает возможность оказания помощи, включая оружие. Для Москвы это очень болезненная перспектива, потому она ищет себе нового врага в лице Азербайджана.

Напомним, удар по порту «Оля» подтвердили в Генштабе. Силы обороны достались Астраханской области и уничтожили морской порт в Астраханской области оказался попаданием в важный логистический узел.