ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
164
Время на прочтение
2 мин

Удар по ракетной базе в Крыму: как украинские ССО уничтожают "Искандеры" (видео)

Силы спецопераций Украины поразили базу ракетных комплексов «Искандер» в Крыму. Объект размещался вблизи Симферополя.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Ракета Искандер Фото иллюстративная / © Associated Press

В ночь на 28 апреля подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

По имеющейся информации, цель была расположена на территории бывшей ракетной базы вблизи поселка Овражки — примерно в 40 км к востоку от Симферополя. Именно оттуда российские войска могли оперативно совершать ракетные пуски как по линии фронта, так и по тыловым городам Украины.

Українські ССО атакували базу Іскандерів під Сімферополем

Отмечается, что эта локация неоднократно была фиксирована представителями украинского подполья, которые сообщали об активности и пусках вражеских ракет из этого района.

«Подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет по этой локации», — говорится в сообщении.

В ССО подчеркнули, что поражение подобных объектов снижает боевые возможности противника и усложняет ведение им войны. Украинские силы и дальше применяют асимметричные методы для ослабления военного потенциала врага.

Удары по ключевым целям — что известно

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» раскрыл колоссальные потери РФ от ударов по нефтебазам.

Также Силы обороны Украины совершили масштабную атаку по логистике кафиров на захваченных ими территориях Украины, а также внутри РФ. Под огнем оказались стратегические нефтебазы, склады с боеприпасами и центры управления дронами.

Ранее украинские дроны «дозаправили» российскую станцию на Кубани. Под ударом оказались стратегические объекты топливной инфраструктуры России.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie