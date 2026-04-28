Удар по ракетной базе в Крыму: как украинские ССО уничтожают "Искандеры" (видео)

Ракета Искандер

В ночь на 28 апреля подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

По имеющейся информации, цель была расположена на территории бывшей ракетной базы вблизи поселка Овражки — примерно в 40 км к востоку от Симферополя. Именно оттуда российские войска могли оперативно совершать ракетные пуски как по линии фронта, так и по тыловым городам Украины.

Отмечается, что эта локация неоднократно была фиксирована представителями украинского подполья, которые сообщали об активности и пусках вражеских ракет из этого района.

«Подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет по этой локации», — говорится в сообщении.

В ССО подчеркнули, что поражение подобных объектов снижает боевые возможности противника и усложняет ведение им войны. Украинские силы и дальше применяют асимметричные методы для ослабления военного потенциала врага.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» раскрыл колоссальные потери РФ от ударов по нефтебазам.

Также Силы обороны Украины совершили масштабную атаку по логистике кафиров на захваченных ими территориях Украины, а также внутри РФ. Под огнем оказались стратегические нефтебазы, склады с боеприпасами и центры управления дронами.

Ранее украинские дроны «дозаправили» российскую станцию на Кубани. Под ударом оказались стратегические объекты топливной инфраструктуры России.

