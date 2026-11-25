Буданов ответил, ударит ли Украина баллистикой по Москве / © Офис президента Украины

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Украина уже применяет свою тактическую баллистическую ракету FP-7 в боевых условиях. Украинцы ждут, когда баллистическое оружие сможет поразить вражеские объекты в Москве.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новости.LIVE заявил, что следует надеяться на лучшее.

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Он также отметил успешное применение украинских ракет и беспилотников при ударе по Крымскому мосту.

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«Давайте надеяться на лучшее. Наши БПЛА, ракеты показали отличные результаты при ударе по Крымскому мосту. Ракета «Фламинго», всем известная, отработала, все видят как. Результат отличный», — отметил Кирилл Буданов.

Украинская баллистика – главное

1 октября стало известно, что Украина впервые применила свою тактическую баллистическую ракету FP-7. Владимир Зеленский показал видео, где зафиксирован запуск новой ракеты. Глава государства пообещал, что дальше состоится запуск таких ракет в серийное производство.

Впоследствии Украина впервые запустила баллистическую ракету собственного производства FP-7 на территории России. СЕО компании FirePoint Ирина Терех сообщила, что эта разработка способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. Украинские специалисты уже работают над следующей модификацией этого оружия, которая будет иметь увеличенную дальность полета.

Авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко предположил, когда украинская баллистика ударит по Москве. По его мнению, украинские баллистические ракеты, которые могут поражать цели в Москве, могут появиться на вооружении ориентировочно в середине 2027 года. Однако реализация этих терминов зависит от того, будет ли враг препятствовать ракетной программе Украины.

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