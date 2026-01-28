Ракета "Фламинго" / © ТСН

Удары украинских ракет «Фламинго» по предприятиям ВПК на территории России могут иметь накопительный эффект и влиять на целые отрасли промышленности.

Об этом заявил авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии «24 каналу».

По его словам, удар по заводу в Белгороде, который был подрядчиком производства российских истребителей МиГ и СУ, будет влиять не только на авиационную промышленность государства-агрессора.

«По моим данным, этот завод выпускал резаки и различные инструменты для станков с числовым программным управлением — фрезы и подобное оборудование для любых изделий, независимо от того, военные или гражданские», — сказал Романенко.

Эксперт отметил, что Россия унаследовала от Советского Союза систему, когда один завод делал винтики на всю страну, а другой — гайки и шайбы в другом конце государства. Поэтому удар по такому крупному предприятию будет иметь влияние на различные отрасли металлообрабатывающей промышленности.

«Если уничтожим еще несколько предприятий, это будет накопительный эффект. Это как с лекарствами — одни действуют сразу, а другие надо пить неделю или месяц, и только тогда будет результат. Пока что у россиян производство не растет», — пояснил Романенко.

Ранее в Сети появились спутниковые фото с места удара ракетами «Фламинго» в российском Белгороде. Они показали, вероятно, стопроцентное попадание в цель и серьезные повреждения на предприятии, обслуживающем военно-промышленный комплекс государства-агрессора.

Напомним, спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины в 2025 году нанесло масштабные потери российской военной авиации, атаковав объекты далеко в тылу врага. Под ударами дальнобойных дронов оказались пять военных аэродромов.