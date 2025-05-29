Удары украинских дронов стали еще точнее: Федоров рассказал об использовании ИИ на поле боя

Украина использует дроны со искусственным интеллектом / Иллюстративное изображение ИИ Gemini

Реклама

Украина внедряет технологии искусственного интеллекта, чтобы сделать свое оружие более «умным». В частности, недавно Силы обороны протестовали в боевых условиях дрон-матку на базе ИИ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, повышающее эффективность и точность ударов по врагу», — говорится в сообщении.

Реклама

Министр пояснил, что дрон-матка может нести на себе два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Каждый из этих дронов способен автономно находить цели и атаковать их. Таким образом можно наносить удары по вражеским самолетам, ПВО или объектам критической инфраструктуры.

При этом, если дрон-матка выпустил свои FPV на расстояние до 100 км от места запуска, он может вернуться назад и использовать повторно.

«Стоимость одной миссии — $10 000. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300–500 раз больше. И все это — без GPS. SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR лишь усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель», — добавил Федоров.

Министр также отметил, что новое оружие, создаваемое украинскими разработчиками, «меняет правила игры в технологической войне».

Реклама

Напомним, оптоволоконные дроны стали серьезной угрозой, изменяющей войну в Украине. Сейчас у россиян есть преимущество в производстве и применении дронов на оптоволокне, но Украина пытается увеличить их производство.